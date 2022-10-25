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    İngiliz ekonomist, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi övdü

    İngiliz ekonomist Timothy Ash, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati için “Sev ya da sevme, o çok yetenekli bir iletişimci ve iyi bir hikaye anlatıcısı” dedi.
    • 25.10.2022 - 16:38
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 16:44
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    İngiliz ekonomist, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi övdü

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Financial Times’a bir demeç verdi, Türkiye’nin içinde bulunduğu son durumu anlattı.

    İç ve dış kaynaklı muhalif güçlerin Türkiye’nin Rusya'yla ekonomik ilişkilerine dair kasten şüphe oluşturmaya çalıştığını belirten Bakan Nebati, Türkiye’nin uluslararası finansal sistem içinde çok dikkatli hareket eden bir ülke olduğunu söyledi.

    “Bize gelen her şey yasal yollardan geliyor”

    Bakan Nebati, uluslararası finansal sistemin kurallarını ihlal edecek şekilde hareket edilmediğini özellikle belirterek, “Bize gelen her şey yasal yollardan geliyor.” dedi.

    Hesaba katılmayan turizm gelirlerinin önemli bir bileşen olduğuna inandığını dile getiren Bakan Nebati, bu gelirlerin bir kısmının da yaptırımlar nedeniyle finansal sistemi kullanamadıkları için çoğu nakit kullanan Ruslardan geldiğini söyledi.

    İngiliz ekonomist, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi övdü #1

    “Nebati'yi sev ya da sevme...”

    İHA'nın haberine göre bu açıklama, İngiliz ekonomist Timothy Ash tarafından büyük beğeni topladı.

    Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Ash, uzun yıllardır Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, “Nebati'yi sev ya da sevme, o çok yetenekli bir iletişimci ve iyi bir hikaye anlatıcısı” değerlendirmesinde bulundu.

    İngiliz ekonomist, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi övdü #2


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