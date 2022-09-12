İngiltere ekonomisi, temmuz ayında aylık yüzde 0,2 büyüdü

İngiltere’de temmuz ayı büyüme verisi açıklandı.

İngiltere’de Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) haziran ayına göre yüzde 0,2 oranında büyüdü.

Reuters'ın ekonomistler arasında yaptığı anket ise temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,4'lük bir büyümeye işaret etmişti.

Büyüme beklentinin altında kaldı

İngiltere ekonomisi, temmuz ayında beklenenden daha az büyüdü.

Reuters'un haberine göre, daralmanın sebebi olarak enerji fiyatlarındaki artış ile üretimindeki düşüş ve yükselen enflasyon gösterildi.

İngiltere ekonomisi temmuz ayında enerji fiyatlarındaki keskin artışın elektrik talebini azaltması ihtimali ve malzeme fiyatlarındaki artışın inşaat sektörünü etkilemesiyle beklentilerin altında büyüdü.

Ekonomi resesyon riski ile karşı karşıya

İngiltere GSYH'sı temmuzda hazirana kıyasla yüzde 0,2 büyürken büyüme yüzde 0,4'lük beklentilerin altında kalarak ekonominin resesyon riski ile karşı karşıya olduğuna işaret etti.

Enerji fiyatları bir yılda yüzde 54 arttı

Ülkede enerji fiyatları temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 54 artış kaydetti. Geçtiğimiz ay İngiltere Merkez Bankası (BoE) dünyanın en büyük beşinci ekonomisi konumundaki İngiltere'nin büyük oranda enerji fiyatlarındaki artışın yaşam standardını etkilemesi ile 2022 sonunda resesyona gireceğini ve 2024 başına kadar da resesyondan çıkamayacağı tahmininde bulunmuştu.