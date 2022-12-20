İngiltere Merkez Bankası, Kral Charles'lı para tasarımını paylaştı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hayatını kaybettikten sonra başa geçen Kral Charles'ın portresinin bulunduğu paraların tasarımları gün yüzüne çıktı.

Kral Charles'ın portresinin bulunduğu banknotların tasarımı merakla bekleniyordu.

İngiltere Merkez Bankası, 2024 yılının ortasından itibaren tedavüle girecek olan ve üzerinde Kral Charles'ın portresinin bulunduğu banknotları paylaştı.

Yeni banknotların tasarımı belli oldu

İngiltere'nin 5, 10, 20 ve 50 sterlinlik banknotlarındaki tek değişiklik portre fotoğrafı olacak.

Şu anki banknotların üzerlerinde hayatını kaybeden son İngiltere Kraliçe Elizabeth’in resmi bulunuyor.

Paranın ön yüzünde Kral III. Charles olacak

Yeni banknotların ön yüzünde ve güvenlik için şeffaf bırakılan pencere bölümünde Kral Charles’ın portresi yer alacak.

Heykeltıraş Martin Jennings tarafından, bir fotoğrafı esas alınarak tasarlanan portreyi Kral Charles'ın beğendiği ve onay verdiği belirtiliyor.





"Bu önemli bir an"



Merkez bakasının müdürü Andrew Bailey, konu ile ilgili şunları söyledi: “Kral III. Charles, banknotlarımızda yer alan yalnızca ikinci hükümdar olduğundan, bu önemli bir andır. Bu yeni banknotları insanlar 2024 yılında kullanabilecek.”



Kraliçe Elizabeth'in banknotlardaki saltanatı devam ediyor

Kraliçe Elizabeth, İngiltere Merkez Bankası tarafından 1960’dan itibaren dolaşıma sokulan banknotlarda yer alan ilk ve tek hükümdardı.

İskoç ve Kuzey İrlanda bankaları tarafından basılan kağıt paralarda ise Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafı yer almıyor.