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    İngiltere Merkez Bankası, toplantısını bir hafta erteledi

    BoE, kraliçenin ölümünün ardından Para Politikası Kurulu toplantısını bir hafta ertelediğini açıkladı.
    • 09.09.2022 - 16:49
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 18:05
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    İngiltere Merkez Bankası, toplantısını bir hafta erteledi

    AA'nın haberine göre, İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanını taşıyan 2. Elizabeth, dün 96 yaşında vefat etmişti.

    Kraliçe 2. Elizabeth’in yaşamını yitirmesin ardından birçok kurum planlarında değişikliğe gitti.

    İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Kurulu'nun Eylül 2022 toplantısı, Kraliçe’nin vefatı nedeniyle bir hafta ertelendi.

    Ertelemenin nedeni 12 günlük yas

    BoE’den yapılan açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth’in vefatının ardından İngiltere’de 12 gün boyunca yas tutulacak olması nedeniyle Para Politikası Kurulu faiz kararı toplantısının 15 Eylül'den 22 Eylül'e ertelendiği bildirildi.

    İngiltere Merkez Bankası, toplantısını bir hafta erteledi #1

    Faiz kararı 22 Eylül'de açıklanacak

    Açıklamada, "Kurulun faiz kararı 22 Eylül'de yerel saatle 12.00'de açıklanacak." denildi.


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