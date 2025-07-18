İngiltere, Rus ham petrolü için tavan fiyatı 47,6 dolara indirdi

İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ile koordineli hareket ederek, Rus ham petrolüne yönelik tavan fiyatı varil başına 60 dolardan 47,6 dolara düşürdü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İngiltere, Rusya'nın petrol gelirlerini doğrudan hedef alan yeni önlemlerle Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı artırmayı hedefliyor.

İNGİLTERE, RUS PETROLÜNDE AB İLE KOORDİNELİ HAREKET EDİYOR

Bu kapsamda İngiltere, AB ile koordineli hareket ederek, Rus ham petrolüne yönelik tavan fiyatı düşürdü.

AMAÇ RUSYA'NIN GELİRLERİNİ AZALTMAK

Böylelikle, Rus ham petrolünün piyasa değerinin aşağı çekilmesi ve bu ülkenin gelir kaynaklarının azaltılması amaçlanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, ham petrol tavan fiyatının düşürülmesi yönündeki adımın, Rusya'nın petrol gelirlerini hedef alacağını ve Rusya üzerindeki baskıyı artırırken enerji piyasalarının istikrarını koruyacağını ifade etti.

PUTİN'İN BARIŞ MÜZAKERESİNE OTURMAMASINA KARŞI ADIM

Dışişleri Bakanı David Lammy de "Putin barış müzakerelerini geciktirmeye devam ederken biz seyirci kalamayız." ifadesini kullandı.

AB'NİN YAPTIRIMI

AB de bugün açıkladığı yaptırım paketi kapsamında, AB'nin Rus ham petrolüne yönelik varil başına 60 dolarlık tavan fiyatında değişikliğe gidileceğini ve petrol tavan fiyatının ortalama piyasa fiyatından yüzde 15 daha düşük kalacak dinamik bir mekanizmayla belirleneceğini açıklamıştı.

AB, böylece yeni petrol tavan fiyatının varil başına 47,6 dolar olacağını duyurmuştu.