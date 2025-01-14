AA

Ülkelerin dijital paraları konuşmaya başladığı dönemde, İngiltere kolları sıvayarak dijital para birimiyle ilgili çalışma yapmaya başlamıştı..

Kararla ilgili yeni bir gelişme yaşandı..

İngiltere Merkez Bankası'ndan (BoE) yapılan açıklamada, dijital pound konusunda ilerleme sağlanmasına karar vermeden önce gelecek iki yıl içinde tasarım aşamasını tamamlama planlarının gerçekleştirileceği aktarıldı.

"BANKA VE HÜKÜMET DİJİTAL POUND İÇİN POLİTİKA DURUMUNU DEĞERLENDİRECEK"

Kararın ödemeler ortamındaki gelişmelerin ve daha geniş politika çıkarımlarının dikkatle değerlendirilmesi kapsamında alınacağı belirtilen açıklamada, "Önümüzdeki birkaç yıl içinde, daha geniş ödeme ortamındaki gelişmeleri de dikkate alarak tasarım aşamasını tamamladıktan sonra, Banka ve hükümet dijital pound için politika durumunu değerlendirecek ve devam edip etmeyeceğine karar verecektir." denildi.

Açıklamada, dijital poundun uygulamaya konulması için parlamentonun onayının gerekeceği aktarıldı.