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    İngiltere'den Moskova Borsası'nın statüsünü iptal planı

    Ukrayna ile savaş halende olan Rusya'ya yapılan ekonomik yaptırımlardan birisi de İngiltere'den gelecek.
    • AA
    • 20.04.2022 - 08:42
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    İngiltere'den Moskova Borsası'nın statüsünü iptal planı

    İngiltere, Rusya Merkez Bankası'nın yabancı yatırımcılara getirdiği kısıtlamalara karsı Moskova Borsası'nın statüsünü iptal etmeye hazırlanıyor.

    İngiliz Hazinesi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak Moskova Menkul Kıymetler Borsası'nın (MOEX) tanınan borsa statüsünün iptal edilmesinin planlandığını bildirdi.

    Ruslar İngiltere'de vergi avantajlarına erişemeyecek

    İngiliz Hazinesinden yapılan açıklamada, planın yürürlüğe girmesiyle yatırımcıların gelecekte MOEX’te menkul kıymet ticareti yaparken mevcut yatırımlarının korunacağı fakat İngiltere’de sahip oldukları bazı vergi avantajlarına ise artık erişemeyecekleri bildirildi.

    "Moskova Borsası'nın tanınan borsa statüsünü iptal etmemiz açık bir mesajdır"

    İngiltere'nin Finansal Hizmetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Lucy Frazer ise "Rusya’yı Ukrayna'ya karşı yürüttükleri yasa dışı savaşa tepki olarak izole etmeye devam ederken Moskova Menkul Kıymetler Borsası'nın tanınan borsa statüsünü iptal etmemiz açık bir mesaj veriyor; Rusya'da yeni yatırımların yapılması gibi bir durum yok.” ifadesini kullandı.

    İngiltere den Moskova Borsası nın statüsünü iptal planı #1

    "Rusya Merkez Bankası'nın yabancı yatırımcılara getirdiği kısıtlamalara yanıt"

    Açıklamada, MOEX’in 28 Şubat’ta aracıların Rus vatandaşı olmayanların talimatıyla varlık satmalarını engelleyen yasağına atıfta bulunarak bu adımın Rusya Merkez Bankası'nın yabancı yatırımcılara getirdiği kısıtlamalara yanıt olduğunu söyledi.


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