TÜİK açıkladı: İnşaat üretiminde artış

- TÜİK verilerine göre, Türkiye'de inşaat üretimi Aralık ayında yıllık yüzde 7,5 arttı.
- Bina inşaatı sektörü yıllık yüzde 8,4, bina dışı yapıların inşaatı sektörü yüzde 5,8 büyüdü.
- Özel inşaat faaliyetleri sektörü ise yıllık yüzde 5,5 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.
İnşaat üretimi Aralık'ta aylık yüzde 1, yıllık bazda da yüzde 7,5 yükseldi.
İnşaat üretimi Kasım'da aylık bazda yüzde 0,1 düşmüştü.
İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Aralık ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 5,8 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 5,5 arttı.
BİNA İNŞAATI SEKTÖRÜNDE YÜKSELİŞ
İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Aralık ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,4 azaldı.