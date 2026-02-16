TÜİK açıkladı: İnşaat üretiminde artış TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'de inşaat üretimi aralık ayında önemli bir artış gösterdi. İnşaat sektöründe görülen yüzde 7,5'lik yıllık büyüme rakamı dikkat çekici. Buna ek olarak, bina inşaatı ve dış yapıların endekslerinde de artışlar gözlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. İnşaat üretimi Aralık'ta aylık yüzde 1, yıllık bazda da yüzde 7,5 yükseldi. İnşaat üretimi Kasım'da aylık bazda yüzde 0,1 düşmüştü. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Aralık ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 5,8 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 5,5 arttı. BİNA İNŞAATI SEKTÖRÜNDE YÜKSELİŞ İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Aralık ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,4 azaldı.

