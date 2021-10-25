İnşaatçılar faiz indiriminden sonra ikinci el konutta alım dalgası bekliyor

Kamu bankalarının konut kredi faizlerini düşüreceğini açıklamasının ardından inşaat sektörü, özel bankaları da faiz indirimine davet etti.

Kamu bankalarında, 22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldı.

Ayrıca kamu bankalarında, 1 milyon lira altındaki 120 ay vadeli konut kredi faizi yüzde 1,37-1,38 seviyelerinde kullandırılıyordu. Konut kredileri faiz oranlarında 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon lira altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon lira üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacağı açıklandı.

Bu indirim, tüketiciye önemli avantajlar sunacak. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, inşaat sektörünü direkt ilgilendiren bu indirimin özel bankaları da içermesini beklediklerini iletti.

"MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ İNDİRİMİ SONRASINDAKİ İLK OLUMLU TEPKİ KAMU BANKALARINDAN GELDİ"

Nazmi Durbakayım, kamu bankalarınca kredi faiz oranlarında yapılan indirimlere ilişkin yaptığı açıklamada, TCMB'nin son kararı sonrası ilk olumlu tepkinin kamu bankalarından geldiğini aktardı.

İKİNCİ EL KONUTLARDA YENİ BİR ALIM DALGASI BEKLENİYOR

Kamu bankalarının konut kredilerinde yaptığı indirimin piyasaya yansımasının geçmişte olduğu gibi bu dönemde de çok olumlu olacağını kaydeden Durbakayım, "Faiz indiriminin ilk etapta özellikle ikinci el konutlarda yeni bir alım dalgasına yol açacağını bekliyoruz. Gerek dövizde gerçekleşecek kar satışları, gerekse faiz indiriminin sağladığı avantaj yatırım amaçlı satışlarda artış sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"BİRİNCİ EL KONUTLAR İÇİN ÖZEL KAMPANYA GEREKİYOR"

Durabakayım, faiz indiriminin birinci el konutlara yansıması için özel bir kampanyanın gerekli olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sene olduğu gibi kamu bankaları ve Emlak Konut önderliğinde ve sadece birinci el konutları kapsayan faiz kampanyası, ekonominin dinamosu olan gayrimenkul sektörü için yeni bir can suyu olacaktır.

"BEKLENTİMİZ FAİZ ORANININ 0,99'UN ALTINDA OLMASI"

Arzu ettiğimiz söz konusu kampanya faizinin, geçen seneki gibi yüzde 0,64 seviyelerinde olmasını beklemiyoruz. Ama aylık bazda yüzde 0,99'un altında olması ve kampanya süresinin ise en az bir yıl olmasının süreklilik açısından daha verimli olacağını düşünüyoruz. Birçok inşaat firması da bu girişime olumlu destek verecektir. Firmaların da bir miktar faizi sübvanse etmesi, oranı yüzde 0,80'lere kadar çekebilir."

Durbakayım, faiz indirimlerinin sadece kamu bankalarıyla sınırlı olmaması ve özel bankaların da taşın altına elini koyması gerektiğini ifade etti.