İnternetteki sahte ustalara karşı uyarı

AA

Son yıllarda internet üzerinden bulunan ustaların işlerini sağlıklı yapamadığından kaynaklanan şikayetler arttı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, internet üzerinden kendisini usta olarak tanıtan ve meslek odası kaydı bulunmayan kişilerin güvenlik riski oluşturduğunu belirtti.

"BU MESLEKLERE DİKKAT"

Bu durumun vatandaşlar ve esnaf için bazı mağduriyetleri de beraberinde getirdiğini vurgulayan Palandöken, özellikle çilingir, elektronik eşya tamiri, doğalgaz bakımları gibi mesleklerde fırsatçı kişilerin, uzman olmadığı bir işte vatandaşı kandırabildiğine dikkati çekti.

GÜVENLİK RİSKİ

Palandöken, "Meslek odası kaydı olmayan ve kendini usta diye tanıtan kişiler haneye alındığında güvenlik riski de oluşturuyor. Vatandaşlarımız bu konuda hassasiyet göstermeli." değerlendirmesinde bulundu.

DİKKAT EDİLECEKLER

İnternetten hizmet satın alınırken referans, ücret kıyaslaması, sözleşme ve güvenilirliğin ön planda tutulması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

Ucuz diye fiyata aldanılmamalı. Aksi takdirde kendisini usta gibi tanıtıp meslek odası kaydı olmayanlara denk gelip malınızdan da olabilirsiniz. Bu tür sorunların önüne geçmek için vatandaşlarımızın ustalık gerektiren hizmetlerde tanıdıkları, güvendikleri esnafımızı tercih etmesi çok önemli. Çünkü işin ehli olan ustalarımız sağladıkları hizmetin arkasında durarak müşteri memnuniyetini ön planda tutmakta ve iş garantisi sunmaktadır.

"RUHSATI OLMAYAN KİŞİLERE ANAHTAR ÇOĞALTMA MAKİNESİ SATILMAMALI"

Bu makinelerin mesleği yapanlara zimmetli verilmesi gerektiğine işaret eden Palandöken, şöyle konuştu: