İnternetten siparişler de posta gelirleri de rekor kırdı

Koronavirüs salgını, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de alışveriş alışkanlıkları ve bununla ilişkili yöntemleri değiştirdi.

Şimdi daha çok internetten satın alıyor ve bu ürünleri posta ya da kargo ile teslim alıyoruz.

Türkiye'de e-ticaret sektörünün geliri, 2025'in ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 artarak 77,13 milyar liraya çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) "2025-1 Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu"na göre, sektörde yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı sayısı 56 olurken bu hizmet sağlayıcılara 27'si ulusal, 40'ı yerel olmak 67 yetkilendirme verildi.

EN FAZLA POSTA ACENTESİ İSTANBUL'DA

Söz konusu dönem itibarıyla Türkiye genelinde toplam 9 bin 501 posta acentesi/şubesi hizmet veriyor. Bu acente ve şubelerin 1.487'si İstanbul'da, 605'i Ankara'da ve 460'ı İzmir'de bulunuyor.

Posta sektöründe trafik ve hacim, "haberleşme gönderileri" ve "posta kolisi/kargosu" olmak üzere iki başlık altında ele alınıyor.

ÇOĞU PAKET 2 KİLONUN ALTINDA

Bu yılın ilk yarısında söz konusu gönderilerin yüzde 79'unun 2 kilogramın altında olduğu hesaplandı.

KURUMSAL GÖNDERİLER YÜKSELİŞTE

Posta kolisi ve kargosu gönderileri, gönderim kaynağına göre bireysel ve kurumsal olmak üzere iki sınıfta değerlendiriliyor. Buna göre, 2025'in ilk yarısında posta kolisi/kargosu gönderilerinin yaklaşık yüzde 95'inin kurumsal gönderilerden oluştuğu görüldü.

Posta kolisi/kargosu gönderileri teslim yerlerine göre şehir içi, şehirler arası ve uluslararası olmak üzere 3 kategoride değerlendiriliyor. Bu kapsamda posta kolisi/kargosu gönderilerinin yüzde 79'undan fazlasının şehirler arası kategoride yer aldığı belirlendi.

EN FAZLA KARGO ALAN İLLER

2025 yılının ilk yarısında posta kolisi/kargosu teslimatının en çok gerçekleştiği iller İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Kocaeli olarak sıralandı.

HABERLEŞME GÖNDERİLERİ

Ülkede posta sektöründe 2025 yılının ilk yarısında gerçekleşen haberleşme gönderilerinin sayısı yıllık yüzde 16,33 azalışla 111,11 milyon oldu. Söz konusu rakam 2020'de 176,53 milyon, 2021'de 236,77 milyon, 2022'de 289,35 milyon, 2023'te 220,33 milyon, 2024'te ise 132,81 milyon olarak kaydedilmişti. Bu kapsamdaki gönderilerin yüzde 81'inin 0-20 gram aralığında olduğu belirlendi.

SEKTÖRÜN GELİRİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Sektörde faaliyet gösteren hizmet sağlayıcıların geliri, 2025'in ilk yarısında 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 37,4 artarak 56,1 milyar liradan 77,13 milyar liraya yükseldi. İlk 6 ayda haberleşme gönderilerinden 12,8 milyar lira, kargo gönderilerinden yaklaşık 64,35 milyar lira gelir elde edildi.

YATIRIM

2025'in ilk 6 ayında posta hizmet sağlayıcıları tarafından bu alanda yapılan yatırımların toplam tutarı 3 milyar 206 milyon lira olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM

Öte yandan, bu dönemde posta sektöründe çalışan sayısı 118 bin 394 oldu.