GÜBRETAŞ: Gübre satışlarıyla ilgili herhangi bir aksama yaşanmadı

İsrail'in, ABD'nin desteğiyle İran'a saldırmasının ardından tırmanan jeopolitik gerginlik sonrası gübre satışlarında aksamaların yaşandığı söylentileri gündeme geldi.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin satışları durdurduğu ve çiftçinin ihtiyacı olan gübreleri vermediği algısına karşı GÜBRETAŞ açıklamada bulundu.

GÜBRETAŞ Genel Müdürü Aytaç Onkun, son dönemdeki jeopolitik gelişmelerin ardından gübre satışlarıyla ilgili herhangi bir aksamanın yaşanmadığını belirterek, "Başta ortaklarımız olmak üzere tüm üreticilerimizin ilkbahar sezonundaki gübre ihtiyaçları için hazırlıklarımızı eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmiş durumdayız. Bu nedenle üreticilerimizden endişeye kapılmamalarını rica ediyorum." dedi.

Onkun, bölgesel gelişmelerin gübre üretimini ve tedarikini nasıl etkileyeceğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu kesinlikle doğru bir söylem değildir. Tarım Kredi Kooperatiflerinde gübre satışları hiçbir zaman durdurulmamıştır. Aksine gübre satışlarımız yılbaşından bu yana geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artış göstermiştir. Sadece stoklarımızın etkin yönetimi, kötüye kullanımın engellenmesi ve üreticilerimizin doğru zamanda ihtiyaçları olan gübrelere ulaşabilmeleri için birtakım tedbirler alınmıştır." diyerek şunları söyledi:

"SATIŞTA AZALMA YOK ARTIŞ VAR"

Tarım Kredi Kooperatifleri, ortaklarının ve çiftçilerinin ihtiyacı olan gübreleri zamanında ve eksiksiz olarak karşılamak için gerekli çalışmaları yürütmektedir. Tarım Kredi Kooperatiflerinde gübre satışları hiçbir zaman durdurulmamıştır. Aksine gübre satışlarımız yılbaşından bu yana geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artış göstermiştir. Sadece stoklarımızın etkin yönetimi, kötüye kullanımın engellenmesi ve üreticilerimizin doğru zamanda ihtiyaçları olan gübrelere ulaşabilmeleri için birtakım tedbirler alınmıştır.

"1 MİLYONU AŞKIN ÇİFTÇİMİZE DOĞRUDAN TEDARİK"

70 yılı aşkın tecrübeye sahip GÜBRETAŞ, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin katı kimyevi gübre ile ilgili tek tedarikçisi konumundadır. Çiftçilerin ihtiyacı olan gübrelerin üretimini, tedarikini ve dağıtımını yapmaktadır. Tarım Kredi Kooperatiflerinin 1598 kooperatifi ve 1 milyondan fazla çiftçi üyesi bulunmaktadır. GÜBRETAŞ, bu çiftçilerin ihtiyaç duyduğu gübreleri zamanında ve eksiksiz olarak üretmek, tedarik etmek ve onlara ulaştırmak için yoğun bir şekilde çalışmaktadır.

"KRİZ TECRÜBEMİZ VAR"

Orta Doğu'da ve Körfez bölgesinde yaşanan gelişmeler, dünyanın ihtiyacı olan enerji ve ham maddenin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, hem Türkiye'yi hem de dünyayı etkilediğini bildirdi. GÜBRETAŞ, durum böyle olsa dahi yıllara sair tecrübesiyle başta Tarım Kredi Kooperatifleri, ortaklarının ve çiftçilerinin ihtiyacı olan gübreleri zamanında ve eksiksiz olarak karşılamak için gerekli çalışmaları yürütmektedir.

"KASITLI ALGI ÇABALARI VAR"

Son günlerde gübre satışlarıyla ilgili doğru olmayan bilgiler yayılıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri satışları durdurdu, çiftçinin ihtiyacı olan gübreleri vermiyor' diye bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu kesinlikle doğru bir söylem değildir. Tarım Kredi Kooperatiflerinde gübre satışları hiçbir zaman durdurulmamıştır. Aksine gübre satışlarımız yılbaşından bu yana geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artış göstermiştir. Sadece stoklarımızın etkin yönetimi, kötüye kullanımın engellenmesi ve üreticilerimizin doğru zamanda ihtiyaçları olan gübrelere ulaşabilmeleri için birtakım tedbirler alınmıştır.

"PLANLAMALARIMIZ NET"

25 yıldır Tarım Kredi Kooperatifleri tarafında görev yapıyorum. Yaklaşık 30 senedir de tarımsal sektörün içerisinde bulunuyorum. Normal şartlarda Tarım Kredi Kooperatiflerin günlük gübre satışı 10 bin ton civarlarındaydı. Savaşla beraber sektördeki diğer gübre satıcılarının satışlarını durdurması ve yavaşlatmasıyla Tarım Kredi’ye olan talep ciddi şekilde artmış oldu. Günlük 10 bin ton satış yapan Tarım Kredi Kooperatifleri günlük satışlarını 20 bin tonun üzerinde gerçekleştirmeye başladı. Özellikle belirtmek isterim ki: ‘Tarım Kredi Kooperatifleri etkin stok yönetimi yapmakta olup hiçbir zaman gübre satışlarını durdurmamıştır ve bundan sonraki süreçte de durdurmayacaktır.

"TÜRKİYE’DE GÜBRE SIKINTISI YOK, PANİK HAVASI YERSİZ"

Türkiye'de gübre ile ilgili çok büyük bir sıkıntı yok aslında. Örneğin çiftçimizin mayısta ihtiyacı olan bir gübreyi panik havasıyla bugünden talep etmesi piyasaya bir baskı oluşturmaktadır. Kullanılacak dönemde Tarım Kredi üzerine düşen görevi yerine getirecek ve çiftçilerimizin gübre ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Tarım Kredi ortaklarının ve diğer çiftçilerimizin, üreticilerimizin ihtiyacı olan gübreler için ilkbahar dönemini planladık. Çiftçilerimizden endişeye kapılmamalarını rica ediyorum. Tarım Kredi Kooperatifleri dün olduğu gibi bugün de çiftçilerimizin yanında ve yanında olmaya da devam edecek.

"BİZ DE HAZIRIZ SEKTÖR DE"

Özellikle ilkbahar dönemini için belirtmek isterim ki; İlkbahar döneminde gübre ile ilgili herhangi bir yetersizlik, eksiklik, noksanlık yaşanacağını zannetmiyorum. Sektörde yüzde 30'a yakın pazar payımız var. Bizimle birlikte diğer oyuncuların da biraz daha fazla sorumluluk almasıyla birlikte çok büyük bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Ayrıca Tarım Bakanlığımız ile koordineli bir şekilde özellikle yurtdışından ilave gübre tedariğine yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir. Bugüne kadar her durumda çiftçimize gübreyi zamanında tedarik ettik, bundan sonra da ederiz.