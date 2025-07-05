IPARD III Programı'nda 343 milyon euroluk destek ilanına çıkıldı

6 Temmuz, Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Kırsal Kalkınma Günü olarak kutlanıyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Antalyalı, AB Kırsal Kalkınma Programı (IPARD III) kapsamında 42 milyon euroluk 7. başvuru çağrı ilanına çıktıklarını belirterek, "Böylece 343 milyon euroluk ilana çıkmış olduk." dedi.

Antalyalı, kurum olarak Türkiye ve AB tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD programlarını 2011'den bu yana uyguladıklarını söyledi.

2 MİLYAR EUROLUK HİBE

Yüzde 99,4 fon kullanım oranı yakaladıklarına işaret ederek, IPARD II Programı ile yüzde 99,7 fon kullanım oranıyla vatandaşlara yaklaşık 2 milyar euroluk hibe kullandırdıklarını anlattı.

4 MİLYAR EUROLUK YATIRIM

Bu kapsamda farklı sektörlerde kırsal kalkınma alanında yatırımlar yaptırdıklarını bildiren Antalyalı, "Bu anlamda da yaklaşık 4 milyar euroluk yatırım gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde çok daha fazla yatırımlar yapacağız." diye konuştu.

7. BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

IPARD III Programı'yla da son olarak 7. başvuru çağrı ilanına çıktıklarını aktaran Antalyalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

IPARD III'te 'ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi' tedbirinde 42 milyon avroluk yeni ilana çıktık. Böylece IPARD III kapsamında 343 milyon avroluk ilana çıkmış olduk. Projeler için sözleşmeler her geçen gün artıyor. Sözleşme miktarımız 1700'ün üzerine, hibe verdiğimiz miktar 11,5 milyar liraya, yatırım miktarı da 18 milyar liraya çıktı. Her geçen gün rakamlar da güncelleniyor.

YATIRIMCILAR DESTEKLENDİ

Bugüne kadar 6 bin 500 kadın ve 13 bin 500 genç yatırımcıyı desteklediklerini bildiren Antalyalı, tüm dünyada tarımda yaşlanma sorunu olduğunu, bu kapsamda projelerde gençlere pozitif ayrımcılık tanıdıklarını dile getirerek, destek alanlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Bitkisel üretimle ilgili 13 bin 500'e yakın projemiz var, 3 bine yakın arıcılık projemiz gerçekleşti. Meyve, sebze, soğuk hava depolarına yönelik desteklerimiz var. İşleme, paketleme tesislerine yönelik yaklaşık 800'e yakın projemiz, 350 süt toplama merkezimiz, 1.250 yenilenebilir enerji yatırımımız var. 1.650 civarı süt üretim tesisi kurduk. Yaklaşık 1.000 civarı kanatlı etiyle ilgili tesis kurduk. Yine yaklaşık 1.400 besi, kırmızı et üretimine yönelik tesisimiz bulunuyor. 1.000'in üzerinde kırsal turizm yatırımımız var. Şu ana kadar yaklaşık 100'e yakın yerel eylem grubumuz oldu. 50 milyon avroluk çağrı ilanına da çıktık. İnşallah gelecek ay içerisinde de değerlendirmeye başlayacağız.

KAMU ALTYAPI YATIRIMLARINA 3 MİLYON EUOYA KADAR DESTEK

"Kırsal alanda kamu altyapı yatırımları tedbiri"yle ilgili akreditasyon çalışmalarının sonuna geldiklerini, gelecek yıl itibarıyla bu tedbiri vatandaşlarla buluşturacaklarını belirten Antalyalı, paket tipi içme suyu arıtma tesisi, atık transfer istasyonları ve güneş enerjisiyle ilgili sistemlerin kurulumu gibi alanlarda 3 milyon avroya kadar destek vereceklerini söyledi.

"SOĞUK HAVA DEPOLARINDA CİDDİ KATMA DEĞER SAĞLADIK"

Antalyalı, 624 soğuk hava deposu desteği verdiklerini de ifade ederek, tarımsal ürünlerin raf ömrü nedeniyle bunun önem taşıdığını kaydetti. Soğuk hava deposu yatırımlarının hem üreticinin gelirinde artış sağladığına hem de ürünlerin kalitesinin korunmasına yardımcı olduğuna dikkati çeken Antalyalı, bunun piyasa regülasyonu açısından da önemli olduğunu anlattı.