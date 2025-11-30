IPARD programlarından 26 bin projeye destek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, 2011 yılında hayata geçirilen IPARD programları kapsamında sağlanan yatırım ve istihdam verileri aktardı.

Antalyalı, yapılan açıklamalarda 5 milyar euroluk yatırım gerçekleştirildiğini, 105 bin civarında istihdam sağlandığını ve 26 bin projenin desteklendiğini söyledi.

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütülen yatırım çalışmalarını inceleyen TKDK Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, birinci ve ikinci IPARD dönemlerinde uygulanan desteklerin kırsal kalkınmada güçlü etki oluşturduğunu ifade etti.

YAKLAŞIK 50 BİN KİŞİLİK YENİ İSTİHDAM HEDEFİ

Antalyalı, vatandaşlara bugüne kadar 2 milyar euroluk hibe ödemesi gerçekleştirdiklerini, ayrıca 700 milyon euro civarında vergi muafiyeti sağladıklarını belirtti.

TÜRKİYE GENELİNDE 5 MİLYAR EUROLUK BİR YATIRIM

"Bu yatırımlarla Türkiye genelinde 5 milyar euroluk bir yatırım gerçekleşti." diyen Antalyalı, şunları kaydetti:

105 bin civarında istihdam sağladık. 26 bin projeyi destekledik. Geçen yıl IPARD 3 Programı'nı uygulamaya aldık. Bu kapsamda yaklaşık 785 milyon euroluk bir bütçemiz var. 2024 ve 2025 yılı içerisinde 10 çağrı ilanına çıktık. Bu çağrılarda yaklaşık 438 milyon euroluk bir çağrı ilanı gerçekleşmiş oldu. 280 milyon euroluk sözleşme imzaladık. Değerlendirmeler sürüyor. En kısa süre içinde bu yatırımlar da hayata geçecek inşallah.

50 BİN KİŞİLİK BİR İSTİHDAM SAĞLANACAK