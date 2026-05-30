Emre Mor'un yeni takımı belli oluyor

Fenerbahçe’de uzun süredir forma şansı bulamayan Emre Mor’un, sarı-lacivertli macerası geçtiğimiz günlerde sona ermişti.

Bu sezon lisansı çıkarılmayan Emre Mor, resmi maçlarda forma şansı bulamamıştı.

Yıldız futbolcu, sezon boyunca yalnızca bireysel antrenman yaptı.

KARAGÜMRÜK YENİDEN İSTİYOR

Emre Mor, son resmi maçına 4 Mayıs 2024 tarihinde çıkmıştı. Milli futbolcu, uzun süredir sahalardan uzak kalmıştı.

Son olarak Mor'la ilgili bir transfer iddiası gündeme geldi.

Galatasaray'dan kaleci Batuhan Şen'i transfer eden 1. Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, eski futbolcusu Emre Mor'u kadrosuna katmak istiyor.

ÖNCELİĞİ SÜPER LİG

Fatih Karagümrük'ün 28 yaşındaki futbolcuya 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

Emre Mor'un önceliğinin Süper Lig olduğu, beklediği teklifin gelmemesi durumunda Karagümrük'e imza atacağı aktarıldı.

EN SON 2023-24 SEZONUNDA OYNADI

Öte yandan Emre Mor, 2021-2022 sezonunda Fatih Karagümrük forması giymiş ve sezon sonunda 2 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Kırmızı-siyahlılar, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında da 28 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmıştı.