Uzungöl'de Arap turistlerin bayram coşkusu

Türkiye 9 günlük bayram tatili ile yaz tatil sezonunda bir bakıma erken ve yoğun bir açılış yaptı.

Ege ve Akdeniz'de ciddi doluluk yaşanırken kimilerinin tatil adresleri de doğa oldu.

Türkiye'de doğa turizmi denince akla gelen ilk adres ise Karadeniz.

Özellikle Doğu Karadeniz yaylaları, havaların ısınması ile birlikte misafirlerini ağırlamaya başladı.

Bu bölgenin tek ziyaretçisi yerli turistler de değil.

KARADENİZ'DE ARAP TURİST YOĞUNLUĞU

Son yıllarda yeşil ormanlar ve mavi denizin kesiştiği Karadeniz'i keşfeden Arap dünyası bölgeye teveccüh gösteriyor.

Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Uzungöl yaylası ise bu anlamda tam bir sembol.

Çam ormanları arasında inci gibi parıldayan göl manzarasını gören Arap turistler bölgeye akın ediyor.

Serin hava ve eşsiz doğa manzarasına hayran Arap turist yoğunluğu sosyal medyada ise farklı tepkilere yol açıyor.

TURİZME LAİKLİK PENCERESİNDEN BAKAN ÇEVRELER

Bölge halkının geçim, ülkenin döviz kaynağı doğa turizminin bu denli canlı olmasından rahatsız bazı çevreler Batılı turistlerin yanında Arap turistlere farklı gözle bakıyor.

Turizme 'laiklik' penceresinden bakan çevreler, kadınların peçeli olmasına ve erkeklerin yerel kıyafetlerine tepki gösterirken esnaf yoğunluktan memnun.

Bu Kurban Bayramı'nda da Uzungöl'de Arap turist yoğunluğu yaşandı.

EĞLENCE GÖRÜNTÜLERİNİ HEDEF ALDILAR

Esnafın yüzünü güldüren yoğunluk yine sosyal medyada gündem oldu.

Çok sayıda Arap ziyaretçinin Uzungöl'ün meydanında yerel danslarıyla eğlendikleri görüntüler ırkçı yorumlar aldı.