İran 120’şer bin ton yemlik mısır, arpa ve soya küspesi için ihale açtı

REUTERS

Ticaret kaynaklarına göre, İran’ın açtığı yem ithalatı ihalesinde Türkiye’nin de adı geçiyor.

İran'ın kamu hayvan yemi ithalat şirketi SLAL, her biri 120 bin ton olmak üzere yemlik mısır, arpa ve soya küspesi alımı için ihale açtı.

Ürünlerin tedarik edilebileceği ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.

Avrupalı ticaret kaynakları tarafından verilen bilgiye göre ihaleye teklifler bugün iletilecek.

İHALEYE GİRECEK ÜLKELER ARASINDA TÜRKİYE DE VAR

İhalede mısırın Brezilya, Avrupa ülkeleri, Rusya, Ukrayna ya da Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerden, arpanın ise Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden, Rusya, Ukrayna, Türkiye ya da Kazakistan'dan tedarik edilmesi istendi.

Soya küspesi ise yalnızca Brezilya ya da Arjantin'den tedarik edilebilecek.

Gıda için yapılan ödemeler Batılı ülkelerin İran yaptırımları dışında tutuluyor olsa da işlemciler ödemelerin karmaşık hale gelebildiğini ve takvime uygun yapılamadığını ifade ettiler.

ÖDEMELER EURO İLE YAPILACAK

İran ithalatı euro ile yapacak ve ödemeleri Türkiye ve Irak'taki birer banka aracılığıyla gerçekleştirecek.