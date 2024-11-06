İran riyali tarihi düşük seviyesine geriledi

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Donald Trump'ın ABD başkanlığını kazanmasıyla İran'ın para birimi tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.

İran'ın para birimi riyal, Trump'ın ABD seçimlerinde zafere yaklaşmasıyla rekor düşük seviyeye düştü.

EKONOMİK MÜCADELE

Riyalin düşüşü, ülkenin nükleer programıyla bağlantılı uluslararası yaptırımlar altındaki ekonomik mücadelelerini yansıtıyor.

SON REKOR 8 EKİM'DEYDİ

Amerikan Doları İran riyali, 08.10.2024 tarihinde 42.051,2400 ile son bir ayın en düşük, 24.10.2024 tarihinde ise 42.105,0000 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

İRAN: TRUMP’IN SEÇİLMESİ ABD-İRAN GENEL POLİTİKASINI DEĞİŞTİRMEZ

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, ABD'deki seçim sonuçlarının, iki ülkenin genel politikasında bir değişikliğe neden olmayacağını söyledi.

İran devlet televizyonuna göre Muhacirani, kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Muhacirani, "ABD'deki başkanlık seçimlerinin bizimle çok bir ilgisi yok. Çünkü ABD ve İran genel politikası sabittir. Birinin yerine diğerinin gelmesiyle çok bir şey değişmeyecektir." dedi.

"İKİ ADAY ARASINDA FARK YOK"

Donald Trump'ın zaferini ilan etmesine ilişkin ise Muhacirani, "Trump'ın yeniden kazanmasından endişelenmiyoruz. Bizim için iki aday arasında bir fark yok." ifadelerini kullandı.

İran Hükümet Sözcüsü Muhacirani, ABD seçim sonuçlarının İranlıların günlük hayatını etkilemeyeceğini de sözlerine ekledi.