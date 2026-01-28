İran'da dolar, ulusal para birimine karşı tarihin en yüksek seviyesine çıktı İran'da yaşanan ekonomik sorunlar ve doların yükselişi, halk arasında büyük bir infiale neden oldu. Doların riyale karşı tarihi seviyeye ulaşması, ülkede ekonomik çalkantılara yol açtı. İran'da doların 153 bin tümen seviyesine ulaşması sorunun daha çok büyüdüğünü gösterdi.

Ekonomik sorunlar ve yaptırımlar nedeniyle halk protesto etti ve olaylarda 6 binden fazla kişi öldü.

Ekonomik sorunlar ve yaptırımlar nedeniyle halk protesto etti ve olaylarda 6 binden fazla kişi öldü.

Enflasyon ve gıda fiyatlarındaki artış, ekonomik krizi daha da derinleştirdi. İran'da ekonominin olumsuz gitmesi ve özellikle riyalin dolar karşısında kan kaybetmesi, halkın protestosu ile karşılaştı. Yaşanan arbedelerde 6 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Olayların ardından riyal düşmeye devam etti. İran'da dolar, serbest piyasada tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak 153 bin tümen seviyesini gördü. Ülkede serbest döviz piyasasını izleyen internet sitesine göre, serbest piyasada doların satış kuru 153 bin tümene ulaştı. İRAN PARASI TARİHİ DÜŞÜŞÜNÜ YAŞIYOR Böylece ulusal para birimi, serbest piyasada rekor düşük seviyeye geriledi. YILLIK YÜZDE 44,6 ENFLASYON Son dönemde İran ulusal para biriminde yaşanan değer kaybı, ABD'nin ağır yaptırımlarıyla boğuşan ülkede yıllık enflasyonun yüzde 44,6 seviyesine ulaşmasıyla aynı döneme denk geldi. GIDA FİYATLARI YILDA YÜZDE 89,9 ARTTI Resmi verilere göre, gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 89,9 artış kaydederken, Aralık 2025–Ocak 2026 döneminde ise aylık enflasyon yüzde 7,9 olarak gerçekleşti. Ekonomi Haberleri YASED Akademi 5'inci yılında 55 ilde 1.300 öğrenciye ulaştı

