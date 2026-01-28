YASED Akademi 5’inci yılında 55 ilde 1.300 öğrenciye ulaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) gençlere yönelik eğitim programı YASED Akademi’nin 2026 dönemi başladı. Beşinci yılına giren programın açılışı, YASED Başkan Vekili Ali Fuat Orhonoğlu ile YASED Genel Sekreteri Serkan Valandova’nın katıldığı açılış oturumu ile gerçekleştirildi.

“EN BÜYÜK YATIRIMI İNSAN KAYNAĞINA YAPIYORUZ”

Açılış konuşmasında YASED Akademi’yi, hızla değişen küresel dengeler karşısında Türkiye’nin rekabet gücünü destekleyen uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendirdiklerini belirten YASED Başkan Vekili Ali Fuat Orhonoğlu, dünya ekonomisinin üretim, yatırım, istihdam ve ticaret alanlarında köklü bir dönüşümden geçtiğine dikkat çekti.

Başarının, dijital ve yeşil dönüşümün hızlı ve verimli şekilde hayata geçirilmesi ile tedarik zincirlerinin doğru konumlandırılmasına bağlı olduğunu vurgulayan Orhonoğlu, bu sürecin en kritik unsurunun nitelikli insan kaynağı olduğunu ifade etti.

Orhonoğlu, “En büyük yatırımı ülkemizin ve şirketlerimizin insan kaynaklarına yapıyoruz.” diyerek YASED’in insan kaynağına verdiği önemin altını çizdi.

55 İLDE, 133 ÜNİVERSİTEDEN 1.300 ÖĞRENCİ

Orhonoğlu, beş yıl önce sınırlı ölçekte başlatılan YASED Akademi’nin bugün 55 ilde, 133 üniversiteden yaklaşık 1.300 üniversite öğrencisinin katıldığı ulusal bir yetkinlik geliştirme programına dönüştüğünü belirtti. Programın, uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticileri ve alanında uzman profesyonellerin gönüllü katkılarıyla yürütüldüğünü ifade eden Orhonoğlu, gençlere küresel iş dünyasının beklentilerinin ve dönüşüm dinamiklerinin doğrudan aktarıldığını söyledi.

YASED Akademi’nin gençler için bir “düşünme alanı” sunduğunu dile getiren Orhonoğlu, geleceğin kazananlarının değişimi doğru okuyan, belirsizlik ortamında yön bulabilen ve sorumluluk alabilen bireyler olacağını vurguladı.

"PROGRAM GENİŞ BİR SEKTÖREL VE TEMATİK KAPSAMA SAHİP"

YASED Genel Sekreteri Serkan Valandova ise YASED Akademi’nin, ekonominin tüm sektörlerini temsil eden şirketlerin katkısıyla gençlere geniş bir bakış açısı sunduğunu belirtti. Valandova, gençlerin program kapsamında, sektörlerinde küresel ölçekte lider konumda bulunan şirketlerin CEO’ları ve üst düzey yöneticilerinden dünyadaki en iyi uygulama örneklerini dinleme fırsatı bulacağını ifade etti.

Programın; dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, küresel ticaret, finans, hukuk ve regülasyon okuryazarlığı ile profesyonel çalışma hayatı ve iletişim becerilerini kapsayan dört ana tematik modülden oluştuğunu belirten Valandova, YASED Akademi’nin gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştirildiğini söyledi. Valandova ayrıca, 2026 döneminde fiziki etkileşimi artıracak yeni organizasyonların da hayata geçirileceğini kaydetti.