İranlı turistler Nevruz tatili için Sarıkamış Kayak Merkezi'ni seçti

AA

İranlı turistler, nevruz tatilini Kars'ta bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak ve snowboard yaparak geçiriyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıkamış Kayak Merkezi, yerli kayakseverlerin yanı sıra Nevruz Bayramı tatilindeki İranlı turistleri ağırlıyor.

KAR KALINLIĞI 80 SANTİMETRE

Kar kalınlığının ikinci etap pistlerde 80 santimetreye ulaştığı 2 bin 634 rakımlı merkezde, kayak sezonu martın son günlerinde de devam ediyor.

NEVRUZ TATİLİ İÇİN GELDİLER

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle dikkati çeken merkeze gelen İranlı turistler, nevruz tatilini kayak ve snowboard yaparak geçiriyor.

ATEŞ YAKIP DİLEK TUTTULAR

Nevruz Bayramı'nı da merkezde kutlayan turistler, ikinci etap pist kenarında ateş yakıp dilek tuttu, daha sonra kayakla ateşin üzerinden atladı.

İRANLI TURİSTLER, KAYAK MERKEZİNDE BULUNMAKTAN MEMNUN ￼

İranlı tur operatörü Hamit Çarkcı, İranlı turistlerin Sarıkamış Kayak Merkezi'ni çok beğendiğini söyledi.

"KAR YAĞIŞIYLA ÇOK GÜZEL MANZARA OLUŞTU"

Kar yağışı altında Sarıkamış'ta Nevruz Bayramı'nı da kutladıklarını ifade eden Çarkcı, "Bu sene de son gruplarımızı getirdik. Kar yağışıyla çok güzel manzara oluştu. Sarıkamış'ta Nevruz Bayramı'nı kutlamak bambaşka bir şey. Nevruz ateşi yaktık, arkadaşlar dilek tutup ateş üzerinden atladı. İnşallah dilekleri kabul olur." diye konuştu.

KAYAK GÜZEL, SARIKAMIŞ DAHA GÜZEL

İranlı turist Shima Sabur da ilçeye kayak yapmak için geldiğini belirterek, "Nevruz Bayramı için buraya geldik. Kayak güzel, Sarıkamış güzel." dedi.