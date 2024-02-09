İranlı turistler Van'da doyasıya eğlendi

Türkiye'nin farklı noktaları turist akınına uğrarken İranlı turistler, tatilini değerlendirmek için Van'a akın ediyor.
Kentte konaklama yerleri, eğlence mekanları, lokantalar ve alışveriş mağazaları da İranlıların tatil zamanları için hazırlanıyor.
Gün boyunca cadde ve sokaklarda alışveriş yapan İranlı turistler, gece ise eğlence merkezlerinde doyasıya eğleniyor.
Otellerde yüzde 100 doluluk
İranlı turistlerin ülkelerindeki 4 günlük tatili değerlendirmek için Van'a akın etmesiyle, otellerin yüzde 100'e yakını doldu.
Turistler eğlence mekanlarını doldurdu
Gündüzleri şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezen İranlılar, gece ise eğlence merkezlerinde tatilin keyfini çıkarıyor.
Van'ı çok sevdiklerini söylediler
Her fırsatta Van’a geldiklerini belirten İranlı turistler, Van’ı ve Van insanını çok sevdiklerini söyledi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış