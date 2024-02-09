Haberler



Ekonomi



İranlı turistler Van'da doyasıya eğlendi

İranlı turistler Van'da doyasıya eğlendi İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'a özellikle İranlı turistler rağbet gösteriyor.. Ülkelerindeki 4 günlük tatili değerlendirmek isteyen çok sayıda İranlı, kara yoluyla Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.