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    İş Bankası Rus ödeme sistemi Mir'in kullanımını durdurdu

    ABD'den gelen yaptırım uyarıları nedeniyle İş Baknası, Rus turistlerin en çok kullandığı Rus ödeme sistemi Mir'i askıya aldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 20:40
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 21:13
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    İş Bankası Rus ödeme sistemi Mir'in kullanımını durdurdu

    Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında başlayan Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlar devam ediyor.

    Bu Batı yaptırımlarına karşı Türkiye uyguladığı denge politikası kapsamında yaptırımlara katılmazken barış için diplomasi trafiğine ağırlık verdi.

    Türkiye'nin barış çabalarına rağmen ABD'den tüm dünyaya yaptırım baskısı etkisini artırıyor.

    İş Bankası, Rus ödeme sistemini askıya aldı

    Bu kapsamda Türkiye’nin aktifleri bakımından en büyük özel bankası olan İş Bankası, Rus turistler arasında popüler olan Mir ödeme sistemini askıya aldı.

    ABD baskısı kararda etkili oldu

    Banka, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, ABD Hazinesi’nin konu hakkındaki açıklamasını gördüklerini ve değerlendirdiklerini belirterek, sistemin kullanımını askıya aldıklarını bildirdi.

    Karar, ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi’nin (OFAC) geçen hafta Rus ödeme sistemi Mir’in kullanımının Rusya dışında yayılmasına yardım edenlere yaptırım uygulamaya hazır olduğunu duyurmasının ardından geldi.

    Geötiğimiz günlerde ise İngiliz basınında yer alan haberlerde ABD ve AB'nin bu konuda Türkiye'ye baskıyı artırmayı hazırlandığı belirtilmişti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 5 Ağustos’ta yaptığı görüşmenin ardından Mir sisteminin iki ülke arasındaki turizmi kolaylaştırdığını söylemişti.

    Visa ve Mastercard alternatifi

    Türkiye'nin en büyük bankalarından Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, Denizbank ve Halkbank Mir sistemine dahil olan bankalar arasında yer alıyorlar.

    Mir sistemi, Rusya Merkez Bankası tarafından Visa ve Mastercard dışında bir alternatif olarak geliştirilmişti.

    İş Bankası Rus ödeme sistemi Mir in kullanımını durdurdu #1


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