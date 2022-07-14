İş dünyası darbe girişiminin ardından Türkiye ekonomisini değerlendirdi

İş Dünyası temsilcileri 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hızlı toparlanan Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğine vurgu yaptı.

6 yıl önce gerçekleşen darbe girişiminin adından Türk ekonomisinde yaşananları iş dünyası temsilcileri aktardı.

AA'nın haberine göre, iş dünyası temsilcileri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yaralarını hızla saran Türk ekonomisinin her geçen yıl yeni rekorlar kırdığını bildirdi.

İş dünyasının temsilcileri, hain darbe girişiminden bu yana geçen döneme ilişkin "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında, değerlendirmelerde bulundu.

DEİK: Türkiye daima büyümeyi başardı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, devletin tüm unsurlarının ortaya koyduğu güçlü irade ile birlikte milletin her bir ferdinin tek ses olduğuna tanıklık ettiklerini dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya yaklaşırken, Türkiye'nin bugüne kadar nice badireler atlattığını ve ülkemizin en kötü zamanlardan dahi güçlenerek çıktığının bilincindeyiz. Hain darbe girişimleri, dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar, küresel salgınlar ve hiç istemediğimiz savaşlara rağmen Türkiye daima büyümeyi başardı. İhracatta her yıl yeni rekorlar kıran, sanayisine güç katan ve genç nüfusuyla istihdamını artıran Türkiye, demokrasiden ve milletinden aldığı güç ile büyümeye, küresel ticarette ilerlemeye devam ediyor."

MÜSİAD: Türk milleti 15 Temmuz'da Türkiye ekonomisine de sahip çıktı

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da bütün darbelerin başlıca amacının kaynak, servet ve gelir transferi olduğunu belirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her ne kadar 15 Temmuz'un hemen akabinde ekonomi yönetiminin başarılı politikalarıyla piyasalar normal işleyişine geri dönmüşse de bu kalkışmanın ciddi maliyetleri oldu. İlk belirlemelere göre yaklaşık 300 milyar lira olan bu maliyetin, alt sektörlere olan etkisi hesaba katıldığında daha da arttığını tahmin edebiliriz."



Mahmut Asmalı, "Bugün geldiğimiz aşamada ekonomimizin mevcut büyüklüğü göz önüne alındığında; telaffuz ettiğimiz bütün bu maliyetin, son 20 yıllık süreçte mali anlamda elde edilen kazanımları gölgeleyemediğini görüyoruz. Bu bağlamda 15 Temmuz'da iradesine sahip çıkan Türk milletinin muhafaza etmeyi başardığı şey yalnızca demokrasi değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisi olmuştur." diye konuştu.

İTO: İstanbul iş dünyası darbeci zihniyetin artıklarına karşı daima teyakkuzda

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise 6 yıl önce 15 Temmuz gecesi Türk milletinin darbecilere karşı gösterdiği kahramanlıktan bahsederek, şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ'cü darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçmesi bizi gaflete düşürmemeli, 'artık bundan sonra bir şey olmaz' rehavetine kapılmamalıyız. Geçen 6 yılda yurt içinde ve yurt dışında şahit olduğumuz olaylar bunun ispatıdır. Herkes şunu bilsin ki, İstanbul iş dünyamız nasıl darbeci zihniyete geçit vermediyse, bu zihniyetin artıklarına da yaşam hakkı tanımayacak, onlara karşı daimi bir teyakkuz halinde bulunacaktır."





İSO: Sanayi sektörümüz 6 yılda ekonomik büyümeye en güçlü katkıyı verdi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında demokrasiye canları pahasına sahip çıkan Türk milletinin kahramanlığından bahsederek, bu girişimin ekonomiye etkilerine değindi.

Bahçıvan, başta sanayi olmak üzere özel sektörün sahip olduğu tecrübeyle darbe girişiminden sonra büyük bir dirayet göstererek Türk milletine karşı sorumluluğunu yerine getirdiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Darbe girişimi sonrasında sergilenen birlik ve beraberlik, hepimize ne kadar güçlü olduğumuzu bir kere daha hatırlattı. Biz sanayiciler olarak da geçmişten gelen güçlüklerle savaşma, mücadele etme direncini, 2016'nın o zor günlerinde ve bugün de fazlasıyla ortaya koyuyoruz. İş dünyası olarak hep şuna inandık; Türkiye'nin kalkınması, ekonomimizin gelişmesi için en iyi yol demokrasi yoludur."





ASKON: Kaos ortamına rağmen hızlı toparlandık

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise 15 Temmuz'da Türkiye üzerinde farklı emelleri bulunan hain zihniyetler tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimine karşı verilen mücadele sayesinde büyük bir felaketin eşiğinden dönüldüğünü söyleyerek, "Bütün bu kaos ortamına rağmen devletimizin ve milletimizin dirayetli duruşu, özel sektör ve STK'ların destekleriyle 6-7 ay gibi kısa bir sürede toparlandık ve yüzde 7'lere ulaşan büyüme rakamlarını yakalayabildik." diye konuştu.

İSTİB: En kısa sürede ekonomik savaşımımız da kazanılacaktır

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz da 15 Temmuz darbe girişiminin ekonomi ayağının hiç bitmediğini belirterek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye aleyhine art arda yaptığı açıklamaları anımsatarak, "Enflasyonist ortamın durdurulması için de tedbirler alınmaktadır. İnşallah en kısa zamanda bu mücadele başarıyla sonuçlanacak ve demokrasi kavgamız gibi ekonomik savaşımımız da kazanılacaktır." açıklamasında bulundu.

KONUTDER : Üretim ve yatırımlar hiç durmadı

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas ise hain darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz 2016'nın ülke tarihine kara bir leke olarak geçtiğini ancak o tarihin aynı zamanda "kutlu bir direniş öyküsünün yazıldığı müstesna bir gün" olduğunu söyledi.

Türk milletinin milli iradesine sahip çıkmak ve devletine uzanan elleri kırmak için göğsünü kurşunlara siper ettiğini dile getiren Elmas, "15 Temmuzlar, yaşananlardan ders çıkarmaya, ülkemizi hedef alan şer odaklarına karşı diri olmanın gerektiğini hatırlamaya ve her zamankinden daha çok çalışmak zorunda olduğumuzu idrak etmeye vesiledir." diye konuştu.

"Açtığımız kepenkler hiç kapanmadı"

Elmas, tüm Türkiye'nin tek vücut olarak verdiği bu büyük sınavın üzerinden tam 6 yıl geçtiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"16 Temmuz sabahında, bu saldırı milli irademize olduğu kadar ekonomimizi de hedef aldığı bilinciyle tüm olanlara inat açtığımız kepenkler hiç kapanmadı. Sur Yapı Grubu olarak bu menfur saldırının gecesinde mücadelemizi verdik, sabahında satış ofislerimizi ve AVM'lerimizi açtık, şantiyelerimiz ve enerji santrallerimizde üretime devam ettik. Tüm ülke olarak sürdüğümüz tarlalarda hasatlarımızı yaptık, fabrikalarımızda üretim hiç durmadı."





TÜGİAD: Ülkemizi karanlık günlere götürmeyi hedefleyen tüm girişimleri şiddetle kınıyoruz

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel de Türk milletinin, demokrasiye sahip çıkmasıyla, sivil siyasete yönelik bu hain girişimin bertaraf edilmesinde büyük payı bulunduğunu söyledi. Çevikel, "TÜGİAD ailesi olarak, ülkemize ve demokrasiye olan inancımızı bir kez daha belirtiyor, milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik ve ülkemizi karanlık günlere götürmeyi hedefleyen tüm girişimleri şiddetle kınıyoruz." dedi.