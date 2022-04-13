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    İş dünyası istihdam desteğini fırsat olarak görüyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan istihdam teşvikleri ile ilgili iş dünyası temsilcileri görüş bildirerek, teşviki olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.
    • 13.04.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 15:14
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    İş dünyası istihdam desteğini fırsat olarak görüyor

    Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, destek programlarının istihdamı artırmak için ihtiyaç duyulan olumlu ivmeyi sağlayacağını belirtti.

    ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı istihdam desteğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

    "Açıklanan destek programları işverenlerimiz için fırsat"

    Gençlere deneyim kazanma fırsatı verilmesinin önemini vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

    "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilave istihdamı teşvik amacıyla açıkladığı destek programları işverenlerimiz için fırsattır. Gençlerimize mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırarak istihdama katılmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen işbaşı eğitim programları ile ek istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleri ile sosyal destek primlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karşılanması, istihdamı artırmak için ihtiyaç duyulan olumlu ivmeyi sağlayacaktır. Üyelerimizi bu fırsattan yararlanmaya davet ediyorum."

    İş dünyası istihdam desteğini fırsat olarak görüyor #1


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