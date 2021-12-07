İş güvenliği hizmeti alan maden işletmelerine 5,3 milyon lira

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, MİSGEP Programı faydalanıcısı olan yer altı maden işletmelerine 5,3 milyon lira hibe desteği sağlandığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) Finansal Destek ve Rehberlik Programı faydalanıcısı olan yer altı maden işletmelerine 5,3 milyon lira hibe desteği sağlayacak.

DESTEK İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMININ UYGULAMASI GEREKİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yer altı maden işletmelerinin iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli görevlendirilmesi ve bu hizmete ilişkin ödemelerin işveren tarafından gerçekleştirilmesi şartı aranıyor.

6 AY İÇİNDE 5,3 MİLYON LİRA DESTEK VERİLDİ

Faydalanıcı iş yerlerine, aldıkları hizmet karşılığında kasım ayında 1 milyon lira, 6 ay toplamında ise 5,3 milyon lira hibe desteği sağlandı.

İGS PERSONELİ MALİYETİ DE KARŞILANDI

Destek ile faydalanıcı iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetine ilişkin maliyetlerine katkı sağlanarak 80 faydalanıcıdan 56'sının İSG profesyoneli görevlendirmesi maliyetinin tamamı karşılandı.