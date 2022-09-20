İş yerlerine çalışan güvenliği ile ilgili uyarı yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 25 bin iş yerine "çalışan güvenliği" uyarısında bulundu.

İş kazalarının yaşanmaması için geliştirilen iş güvenliği kuralları denetleniyor ve ceza kesiliyor, kuralları yerine getiren iş yerlerine de teşekkür ediliyor.

25 bin iş yeri uyarıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sorumluluğunda olan bu konu ile ilgili çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yükümlülüğünü yerine getiren 12 bin iş yerine teşekkür yazısı gönderdi, İSG hizmeti sunmayan 25 bin iş yerine uyarıda bulundu.

Aylık 17 bin liradan 52 bin liraya kadar idari para cezası

İş yerlerinin bu alanda faydalanabilecekleri destek ve teşvik uygulamaları hakkında bilgi verilen yazıda, görevlendirmesi yapılmayan iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi veya diğer sağlık personelinin her biri için ayrı ayrı olmak üzere aykırılığın devam ettiği her ay için 17 bin liradan 52 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabileceği vurgulandı.





Kurallara uyanlara aylık destek ödemesi

Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 10'dan fazla çalışan istihdam eden iş yerlerinin, İSG hizmetinin kesintisiz temin edileceği belirtilen yazıda, çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 10'dan az çalışan istihdam eden iş yerlerinin ise iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi hizmetini ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) veya çalışan sağlığı merkezinden sağlaması halinde, her bir çalışan için prime esas günlük kazanç alt sınırının yüzde 1,6 oranı uygulanarak aylık destek ödemesinden faydalanabilecekleri belirtildi.

Yazıda, 3 yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası yaşanmaması halinde, işsizlik sigortası işveren payının 3 yıl süreyle yüzde 50 indirimli ödenmesi imkanının olduğu hatırlatıldı.

İş yerleri İSG hizmetini nasıl alıyor

İş yerlerinde İSG hizmetlerinin yürütülebilmesi için iş yerinde çalışan kişiler arasından uygun sertifikaya sahip kişiler görevlendirilebildiği gibi işveren ilgili eğitimleri alarak görevi kendisi de üstlenebiliyor, Bakanlıkça yetkilendirilen OSGB'lerden hizmet de alınabiliyor. İSG hizmetlerinde görevlendirilen kişiler de işverene rehberlik yapmak, riskleri değerlendirmek, çalışanlara eğitim vermek ve sağlık gözetimi gibi birçok alanda faaliyet yürütüyor.