İŞKUR açıkladı! En fazla işçi aranan meslekler belli oldu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aralık ayına ve 2025 yılına ilişkin istatistik bültenini yayımladı.

Bültende yer alan bilgilere göre, aralık ayında işe yerleştirilen kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46,24 düşüşle 91 bin 992 kişi olarak gerçekleşti.

İŞKUR verilerine göre aralık ayında işe yerleştirilenlerin yüzde 60,8’i erkek, yüzde 39,2’si kadın oldu.

2025 yılı Ocak-Aralık döneminde ise İŞKUR aracılığıyla 1 milyon 478 bin 405 kişi işe yerleştirildi.

Verilere göre yıl genelinde 573 bin kadın, 503 bin genç, 48 bin 771 engelli ve 296 bin 926 yükseköğrenim mezunu istihdama kazandırıldı.

2025’te en fazla işe yerleştirme imalat sanayi sektöründe gerçekleşti. Meslek bazında ise ilk sıralarda Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi, Turizm ve Otelcilik Elemanı ile Reyon Görevlisi yer aldı. Aynı meslek grupları, açık iş sayısında da zirvede bulundu.

AÇIK İŞ SAYISI YILLIK BAZDA AZALDI

Aralık ayında işverenlerden alınan açık iş sayısı 161 bin 60 oldu. Yıl genelinde ise açık iş sayısı yüzde 5,1 düşüşle 2 milyon 435 bin 200’e geriledi.

Açık işlerin yüzde 98,6’sı özel sektörden gelirken, en fazla talep yine imalat sektöründe yoğunlaştı.

Aralık ayı itibarıyla İŞKUR’a kayıtlı iş arayan sayısı 2 milyon 331 bin 346’ya yükseldi. Kayıtlı iş arayanların yüzde 50,5’ini kadınlar, yüzde 49,5’ini erkekler oluştururken, 15-24 yaş grubu gençlerin oranı yüzde 19,8 olarak kaydedildi.

EN FAZLA ALIM YAPILAN MESLEKLER

İŞKUR’un 2025 Ocak-Aralık verilerine göre işe yerleştirmede ilk sıralar hizmet ve perakende sektörlerinde yoğunlaştı.

En fazla işe alım yapılan meslekler şöyle oldu:

-Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi: 76 bin 689 kişi

-Turizm ve Otelcilik Elemanı: 75 bin 473 kişi

-Reyon Görevlisi: 52 bin 439 kişi

-Güvenlik Görevlisi: 40 bin 521 kişi

-Servis Elemanı (Garson): 37 bin 851 kişi

-Market Elemanı: 36 bin 610 kişi

-Konfeksiyon İşçisi: 32 bin 930 kişi

-Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Elle): 32 bin 245 kişi

-Satış Elemanı / Danışmanı: 26 bin 390 kişi

-Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi: 23 bin 984 kişi

EN ÇOK İŞÇİ ARANAN MESLEKLER İSE ŞUNLAR OLDU:

-Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi: 84 bin 774 açık iş

-Turizm ve Otelcilik Elemanı: 79 bin 913 açık iş

-Reyon Görevlisi: 59 bin 548 açık iş

-Servis Elemanı (Garson): 57 bin 304 açık iş

-Güvenlik Görevlisi: 50 bin 75 açık iş

-Market Elemanı: 43 bin 547 açık iş

-Satış Elemanı / Danışmanı: 43 bin 316 açık iş

-Konfeksiyon İşçisi: 38 bin 763 açık iş

-Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Elle): 37 bin 593 açık iş

-Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi: 28 bin 701 açık iş