İŞKUR açıkladı: Türkiye'de en çok bu meslek aranıyor! Ne doktorluk, ne mühendislik…

İŞKUR, 2025 Haziran ayına ilişkin istihdam istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

Verilere göre, ay boyunca toplam 145 bin 900 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi.

Bu kişilerin 88 bin 520’si erkek (%60,7), 57 bin 380’i ise kadınlardan (%39,3) oluştu.

İşe yerleştirmelerde en büyük payı sanayi sektörünün "imalat" alanı aldı. Sektörler bazında en çok iş açığı da yine bu alanda oluştu.

EN ÇOK ARANAN MESLEK

Haziran ayında İŞKUR aracılığıyla bildirilen açık iş sayısı tam 208 bin 139 olarak kaydedildi. Ocak-Haziran döneminde ise toplam 1 milyon 195 bin 954 açık iş ilanı sisteme girildi.

Açık işlerin büyük çoğunluğu özel sektör kaynaklı olurken, iş gücü ihtiyacının yoğunlaştığı sektör ise imalat sanayi oldu.

Mesleklere göre dağılımda ise “Turizm ve Otelcilik Elemanı” ilk sırada yer aldı. Onu “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)” ve “Reyon Görevlisi” takip etti.