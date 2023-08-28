İŞKUR aracılığıyla 103 bin 500 kişi işe yerleştirildi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Ankara Sanayi Odası'nda temmuz ayı itibarıyla İŞKUR aracılığı ile işe yerleştirilen kişi sayısını aktardı.

AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara Sanayi Odası Meclisi ile 2. ve 3. OSB Müteşebbis Heyeti müşterek toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi.

Işıkhan, burada yaptığı konuşmada Temmuz 2023 itibarıyla İŞKUR aracılığıyla 103 bin 500 kişinin işe yerleştirildiğini, 2023 yılı Ocak-Temmuz arasındaysa 687 bin işe yerleştirmeye aracılık edildiğini dile getirdi.

Işıkhan, Türkiye'nin, küresel finans koşulları, üst üste atlattığı doğal afetler ve salgın dönemi nedeniyle son yıllarda zor bir süreçten geçtiğini belirterek, sanayi sektörünün, ekonominin belkemiğini oluşturduğuna dair değerlendirmesini paylaştı.

"SGK ve İŞKUR aracılığıyla istihdam gücünüzü destekledik"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak, Türkiye'nin sanayi alanındaki büyümesini sürdürmek, işverenlerin ve işçilerin refahını artırmak için kararlı bir şekilde çalıştığını belirten Işıkhan, şöyle konuştu:

Bakanlık görevini devraldıktan sonra işverenlerimizin ve sanayicilerimizin önündeki bürokratik engelleri azaltarak, sizlerin dünyayla rekabet edecek bir güce kavuşmasını sağlamak için çalışmalarımıza çok büyük bir hız verdik. İki önemli kurumumuz SGK ve İŞKUR aracılığıyla istihdam gücünüzü destekleyerek her zaman sizlerin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz.

"Türkiye'nin ekonomisi kırılgan bir ekonomi değildir"

"Türkiye'nin ekonomisi kırılgan bir ekonomi değildir. Biz zorlu finans koşullarına ve ülkemizin içerisinden geçtiği en zor zamanlara rağmen büyüme oranlarını istikrarla yukarı taşıyan köklü bir ekonomiye sahibiz." diyen Işıkhan, şunları kaydetti:

Yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen milletimizin refahını gözetmekten asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Kovid-19 pandemisi sürecinde dünya ekonomileri sürekli gerileme yaşadığı bir dönemde biz yatırım üzerine yatırım yaptık. Ekonominin çarkları hiçbir zaman durmadı. Ülkemiz, zorlu küresel koşullara ve yaşadığımız afetlere rağmen, AB ve OECD ülkeleri arasında yıllık bazda en yüksek büyüme kaydeden 2. ülke olmuş durumda. 2023'ün ilk çeyreğinde, ocak-mart aylarında yüzde 4 oranında büyüdük. Bu büyümenin yıl boyunca da artacağı öngörülüyor, inşallah 2. çeyreği de büyümeyle kapatacağız.

"Ankara'ya 604 milyar lira yatırım yaptık"

Türkiye'nin 20 yılı aşkın yatırım hamlesinden Ankara'nın da payını aldığını, Başkent'e bugüne kadar 604 milyar liraya yakın yatırım yaptıklarını, bunun 33 milyar lirasının çalışma hayatı özelindeki yatırımlar olduğunu anlatan Işıkhan, Ankara'da 2002'den bugüne yaklaşık 260 bin kişinin mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitim programlarından yararlanmasını sağladıklarını aktardı.

"2023 yılı Ocak-Temmuz arasında 687 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik"

Bakanlık olarak işverenlere istihdam seviyelerini artırmalarında mümkün olan en büyük katkıyı sağlamak için İŞKUR ve SGK aracılığıyla önemli teşvik ve destek uygulamalarını hayata geçirdiklerini belirten Işıkhan, şu bilgiyi verdi:

Bu kapsamda, bakanlığımızın güncel İŞKUR istihdam verilerine bakıldığında temmuz 2023 itibarıyla İŞKUR aracılığıyla 103 bin 500 kişi işe yerleştirilmiştir. 2023 yılı Ocak-Temmuz arasındaysa 687 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik. Sektörler itibarıyla ise Ocak-Temmuz 2023 arası en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe imalat alanında gerçekleştirilmiştir.

İşverenlerin aradığı niteliklerde işçi arayışına destek veriliyor

2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde 1 milyon 554 bin açık iş alındığını, sanayi sektöründe aynı dönemde 778 bin açık işe 322 bin yerleştirme yapıldığını bildiren Işıkhan, işverenlerin aradığı niteliklerde işçi bulmalarına aracılık edeceklerini belirtti.

"Kayıtlı işsiz sayısında yüzde 24 düşüş sağlandı"

Bakanlığın en önemli sorumlulukları arasında yer alan bir diğer konunun da işsizlikle mücadele etmek olduğunu söyleyen Işıkhan, İŞKUR'un kayıtlı işsiz sayısının azaltılmasında verdiği desteği şöyle özetledi: