İŞKUR aracılığıyla son 5 ayda 582 bin vatandaş işe yerleştirildi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş arayan vatandaşların ve işverenin yanında olmaya devam edileceğini belirterek, İŞKUR aracılığıyla 5 aylık süreçte işe yerleşenlerin sayısını verdi.

AA

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR), iş arayanları işverenle buluşturmaya ve meslek edindirme kursları gibi etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı aracılığı ile İŞKUR'un 5 ayda 582 bin 667 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini bildirdi.

"Ocak-mayıs arasında 582 bin 667 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık edildi"

Işıkhan, yaptığı açıklamada, İŞKUR'un, ülkenin iş gücü piyasasının en önemli aktörü olmaya devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

2024 yılı Ocak-Mayıs ayları arasında 582 bin 667 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik.

Görüşme ve ziyaret sayıları verildi

1 milyon 321 bin 421 bireysel görüşme gerçekleştirdik. 403 bin 323 iş yeri ziyareti yaptık.

"Vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanındayız"

İş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)