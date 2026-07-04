Nebahat Çehre ekrana dönüyor: O dizide "Feryal Hanım"ı oynayacak

Aşk-ı Memnu'nın Firdevs Hanım'ı olarak hafızalara kazınan oyuncu Nebahat Çehre, ekranlara geri dönme kararı aldı.

Birçok dizi teklifini geri çeviren deneyimli oyuncu, bu kez Poll Films'in sahibi Polat Yağcı ile anlaşmaya vardı.

Çehre, yeni sezonda Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak Düğünümüz Var dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı.

"FERYAL" GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Komedi türündeki yeni NOW dizisinde sürpriz bir karakter olarak öne çıkacak olan Nebahat Çehre, Feryal karakterine hayat verecek.

oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Çehre'ye Eda Ece, Binnur Kaya ve Şevval Sam gibi başarılı isimler eşlik edecek.