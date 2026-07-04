Pahalı diye almıyordu ama üretmeye karar verdi: 67 yaşında hayatı değişti

Brezilya'da yaşayan 67 yaşındaki Jose Matacz, emeklilik döneminde aldığı bir kararla hayatını değiştirdi.

Toptancıdan satın aldığı papayanın fiyatını yüksek bulan Matacz, üretime başladı.

İşe kiraladığı 1,5 hektarlık bir araziyle başlayan çiftçi, arazinin yaklaşık 1 hektarlık bölümünü papaya üretimine ayırdı.

Bugün bahçesinde yaklaşık 1.000 papaya ağacı bulunan Matacz, düzenli bakım ve doğru tarım uygulamaları sayesinde istikrarlı bir üretim yakaladı.

Ayda 3,2 ton ürün hasat ediyor

2024 yılı boyunca ortalama ayda 3.200 kilogram papaya hasat eden çiftçi, ürünlerini Nova Brasilândia, Campo Verde ve Paranatinga kentlerinde satıyor.

Zaman zaman tüketiciler de doğrudan çiftliğe gelerek alışveriş yapıyor.

Geliri 3 bin dolara kadar çıkıyor

Papayanın kilogramını yaklaşık 4 Brezilya realinden satan Matacz'ın aylık geliri, üretim miktarı ve piyasa koşullarına bağlı olarak 15 bin Brezilya realine (yaklaşık 3 bin dolar) kadar ulaşabiliyor.

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