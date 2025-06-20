İslam Kalkınma Bankası'ndan 740 milyon dolarlık yeni finansman

Kamu hastaneleri ve deprem bölgesindeki okullara yatırım için yeni bir kaynak açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İslam Kalkınma Bankası (İKB) arasında İstanbul'daki kamu hastanelerinin güçlendirilmesi ile deprem bölgesinde afetlere dirençli eğitim yatırımlarının desteklenmesi için 740 milyon dolarlık uzun vadeli finansman anlaşması imzalandı.

İKB ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstanbul'daki kamu hastanelerine ve deprem bölgesindeki eğitim kurumlarına yönelik yatırımlar hususunda önemli bir anlaşmaya imza attı.

İSTANBUL'DAKİ KAMU HASTANELERİ GÜÇLENDİRİLECEK

Söz konusu anlaşma kapsamında, İstanbul'da kamu hastanelerinin güçlendirilmesi ve yeniden yapımı için İstanbul Proje Koordinasyon Birimine, 500 milyon euro finansman sağlanacak.

DEPREM BÖLGESİNDE EĞİTİM KURUMLARI

Ayrıca, Banka tarafından deprem bölgesinde afetlere dirençli ve kapsayıcı eğitim yatırımlarının desteklenmesi amacıyla da Milli Eğitim Bakanlığına kullandırılmak üzere 165 milyon dolar finansman kaynağı sunulacak.

Böylelikle, söz konusu yatırımlar için İslam Kalkınma Bankası'ndan 740 milyon dolarlık uzun vadede daha uygun koşullarda finansman Türkiye’ye giriş yapacak.

YIL BAŞINDAN BU YANA 3 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN SAĞLANDI

Yapılan yeni anlaşmayla 2025 yılının başından bu yana kamu sektörüne yaklaşık 3 milyar dolar tutarında dış finansman sağlandı.

TOPLAMDA KAMUYA 6,5 MİLYARLIK DESTEK

Deprem finansmanı kapsamında ise uluslararası kuruluşlardan kamu sektörüne sağlanan toplam finansman yaklaşık 6,5 milyar dolar düzeyine ulaştı.

Ayrıca, yakın zamanda, İKB'den İller Bankasına, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında kentlerde ortaya çıkan iyileştirme ve yeniden inşa çalışmalarına katkı sağlanması amacıyla 150 milyon avro, kent içi ulaşım sektöründeki projelerin finansmanı amacıyla ise 50 milyon euro tutarında olmak üzere toplam 200 milyon avro finansman sağlanması planlanıyor.

"UZUN VADELİ VE UYGUN KOŞULLARDA DIŞ FİNANSMAN SAĞLAMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sağlanan finansmana ilişkin şu değerlendirmede bulundu: