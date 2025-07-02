İslam Kalkınma Bankasından deprem bölgesinin yeniden imarı için 200 milyon euroluk finansman

Hazine ve Maliye Bakanlığının girişimleriyle İslam Kalkınma Bankasından (İKB) deprem bölgesi için 200 milyon euroluk uygun koşullu ve uzun vadeli finansman temin edildi.

Bu kaynakla birlikte Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölge için uluslararası kuruluşlardan toplam 6,7 milyar dolarlık finansman sağlanmış oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili olarak, bir açıklama yaparak, deprem bölgesinin yaralarının sarılması ve bölgenin yeniden eski günlerine dönmesi için uygun koşullu ve uzun vadeli dış kaynakları devreye almaya devam edileceği açıklaması yaptı.

DEPREM BÖLGESİNİN İMARI İÇİN YURT DIŞINDAN FİNANSAL DESTEK

Bakanlık, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetten etkilenen bölgelere yönelik yurt dışından finansman teminini sürdürüyor.

Bölgenin yeniden imarı için uluslararası kuruluşlardan uygun koşullu dış finansman sağlanıyor.

İKB'DEN 200 MİLYON ERUROLUK UYGUN KOŞULLU VE UZUN VADELİ FİNANSMAN

Bu çerçevede imzalanan kredi anlaşmalarıyla İKB'den depremlerden etkilenen kentlerde ortaya çıkan iyileştirme ve yeniden inşa ihtiyacına katkı sağlanması amacıyla 150 milyon euro, İller Bankasının kent içi ulaşım sektöründeki projelerinin finansmanı amacıyla 50 milyon euro finansman temin edildi. Böylece, bölgenin yeniden imarı için 200 milyon avroluk uygun koşullu ve uzun vadeli destek oluşturuldu.

Söz konusu destekle birlikte, 2025'te dış finansman kaynaklarından kamu sektörüne yaklaşık 3,2 milyar dolar tutarında finansman temin edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uluslararası kuruluşlardan kamu sektörüne sağlanan finansman tutarı da 6,7 milyar doları buldu.

DEPREM BÖLGESİ İÇİN SAĞLANACAK FİNANSMANIN YIL SONUNA KADAR DAHA DA ARTMASI BEKLENİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yoğun şekilde yeniden imar faaliyetleri yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

Afetin bölge ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltacak ve ekonomik toparlanmayı hızlandıracak çalışmalara önem veriyoruz. Bu kapsamda, uluslararası kuruluşlarla işbirliğimiz güçlü şekilde sürdürülüyor. Deprem bölgesinin yaralarının sarılması ve bölgenin yeniden eski günlerine dönmesi için uygun koşullu ve uzun vadeli dış kaynakları devreye almaya devam edeceğiz.