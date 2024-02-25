İşler karıştı! Sanatkarlar meslek değiştiyor! Servisler yanlış tamir edilen araçlarla doldu Sanatkarlar kendilerine güvenip daha kârlı işlere geçiş yapıyor ancak işin hakkını veremedikleri için yaptıkları işten verim alınamıyor. Bir de sadece tasarruf yapmak adına kendi ihtiyaçlarını gidermek için işe girişenler var. İkisinde de yapılan işin sonu kötü bitiyor.

Özel Haber

Son yıllarda insanlar masraf olmasın diye kendi tamir bakım işlerini daha fazla oranda üstlenmeye başladı.

Bazıları belki işi hakkı ile yapabiliyor ama başarısız girişimler de yarardan fazla zarar getiriyor.

Yıllar sonra branş değiştiren el sanatkarları da yeni işlerinde aynı verimi yakalayamıyor.

Branşlaşma sekteye uğruyor

Bundan birkaç sene öncesine kadar herkes kendi uzman olduğu branştaki işini yapardı.

Şimdi maliyetler artığı için eli işe yatkın insanlar kendi alanlarının dışındaki işleri de yapmak için kolları sıvadı.

Örnek vermek gerekirse, bir kuaför, kullandığı fön makinası bozulduğunda servise gitmek yerine kendisi tamir eder oldu.

Artık bir marangoz, kendi musluğunu tamir ediyor; kaportacı otomobilin motoruna kendisi bakıyor. İnsanlar kendi araçlarının tamponlarını, çamurluklarını kendileri söküp takmaya başladı.

Bu değişime göre, oto döşemeci boya-badanacılık yapıyor, televizyon tamircisi de duvar ustası oluyor.

Tasarruf yapmak isterken zarar ediliyor

Tasarruf etmek için yapılan bu girişim çoğu kez ters tepiyor ve servisler tamir edilmeye çalışılmış ve başarılmamış, hatta arızası daha çok artmış eşyalarla doluyor.

Bazıları da yarım yamalak yaptıkları işlerle trafiğe çıkıp kendilerinin ve başkalarını hayatını tehlikeye atıyor.

Çırak olmadığı işin ustalığına soyunuluyor

Deneyim sahibi olmadan çıraklık ve kalfalık yapmadan ustalık yapılmaya kalkılıyor.

Özellikle otomobil tamir bakımında servisten 40 bin lira fiyat aldığı bir işi, malzemeye 7 bin lira verip kendi el işçiliği ile yapıp kâr etmeye çalışanlar arttı.

Ancak uzmanlık ve profesyonel ekipman gerektiren işlerde yapılan tahmir ve bakım güvenli olmuyor.

"Ustanın yapmadığı bir tekerlek trafikte tehlike saçabilir"

Uzmanlara göre mesela otomobil tekerleğinin, işlemi doğru yapılmadığı için trafikte ilerlerken yerinden çıkıp fırlama tehlikesi var.

Bu hem araçtakiler hem de trafikteki tüm araçlar için tehlike nedeni oluşturuyor.

Uzmanlar bu alanda bir civatanın bile doğru sıkılmasının önemine değiniyor.

İş kolunu hazırlıksız değiştirenlerin yaptığı iş ne kadar güvenli?

Kendi branşında olmayan işleri yapmaya çalışanlar olduğu gibi, iş kolunu tamamen değiştirenlere de rastlanıyor.

Piyasada branş değiştirenlerin daha çok kâr marjı düşük işlerde çalışanların tercihi olduğu görülüyor.

"Deneyim sahibi olmayan duvar bile örülemez"

Bir çilingirin, sonradan hiç deneyimi olmadan sıvacılık yapmasının ya da duvar ustası olmasının inşaattaki verimi düşüreceği dillendiriliyor. Uzmanlar, bir duvar ustasının yetişmesi izin 9 yıl geçmesi gerektiğini ve deneyim sahibi olmadan duvar bile örülemeyeceğini savunuyor.