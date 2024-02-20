İsrail ekonomisi, Gazze'ye saldırılarının etkisiyle beklentilerin üzerinde geriledi

İsrail Merkez İstatistik Bürosu (CBS), 2023'ün son çeyreğine ilişkin büyüme verilerini açıkladı.
Piyasa beklentileri, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 10 azalması yönündeyken İsrail ekonomisi, 2023'ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 19,4 daraldı.
İsrail, 7 Ekim'den bu yana 4 ayı aşkın süredir Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.
Ekonomistler, İsrail'in büyümesindeki büyük gerilemeyi Gazze'ye saldırılarına bağladı.
Açıklanan son verilerin, piyasa beklentilerinin çok üzerinde bir ekonomik daralma ortaya koyması dikkati çekti.
Moody's öngörüsünde yanılmadı
Moody's, bu ay, artan siyasi risk ve savaştan kaynaklanan olumsuz kamu maliyesini gerekçe göstererek İsrail'in kredi notunu düşürmüştü.
İsrail ekonomisi 2023'te yüzde 2 büyüdü
2022 yılında yüzde 6,5 büyüyen İsrail ekonomisi, 2023'te ise yüzde 2 büyüme gösterdi.
İsrail'de kişi başına düşen GSYH geçen yıl yüzde 0,1 düştü.
Ekonomik faaliyetler azaldı, kamu harcamaları arttı
Son çeyrekte İsrail'de özel harcamalar yüzde 26,9, ihracat yüzde 18,3 ve yatırımlar yüzde 67,8 geriledi. Kamu harcamaları ise yüzde 88,1 arttı.
"Saldırılar 70 milyar dolara mal olacak"
İsrail Merkez Bankası, çatışmaların İsrail'e 2025 yılı sonuna kadar yaklaşık 70 milyar dolara mal olmasını bekliyor.
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