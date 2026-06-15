TOKİ açık satış başvurusu 2026: 20 bin kurasız konut nasıl alınır

TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere, çekilişsiz kurasız bir müjde açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı toplu konut hamlesinde 64 ilde 20 bin konutu açık satışa çıkardı.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla TOKİ başvuru sürecinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

Dev kampanyada bu kez kura stresi yaşanmayacak.

Konutlar, başvuru önceliğine göre doğrudan banka şubelerinden satışa sunulacak.

Peki, TOKİ kurasız 20 bin konut kampanyasına nasıl başvurulur? TOKİ açık satış başvurusu nasıl yapılır? İşte, başvuru süreci...

TOKİ AÇIK SATIŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2026

Vatandaşlar satış işlemlerini başvuru bedeli alınmaksızın Türkiye genelindeki Halkbank ve Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleştirebilecek.

Vatandaşlar, bankalara başvurarak bütçelerine uygun konutları "başvuru önceliği" esasına göre satın alabilecek.

Evlerin fiyatları teslim süreçleri ile ilgili tüm bilgilere vatandaşlar "https://talep.toki.gov.tr/AcikSatis/" adresinden ulaşabilecek.

KAMPANYA ŞARTLARI

-Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı olmak.

-Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak.

-Başvuru sahibinin ve eşinin Türkiye sınırları içinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması.

-Başvuru sahibinin ve eşinin daha önce TOKİ’den konut satın almamış olması.

-Bir hane halkı adına yalnızca tek bir konut satın alınabilmesi.

ÖDEME SEÇENEKLERİ

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara bütçelerine göre seçebilecekleri 3 farklı ödeme modeli sunuluyor. Kampanyada peşin ödemeyi seçene büyük indirim uygulanırken, vadeli seçeneklerde de kolaylıklar dikkat çekiyor:

1. SEÇENEK (Peşin Alım İndirimi): Konut seçimini yapan alıcılar, ödemeyi peşin yapmaları durumunda yüzde 25 indirim avantajından yararlanacak.

2. SEÇENEK (72 Ay Vade ve %8 İndirim): fiyattan yüzde 8 indirim hakkı tanınacak. Alıcılar yüzde 50 peşinat ödedikten sonra kalan tutarı 72 ay vade ile ödeyebilecek.

3. SEÇENEK (Öteleme ve 60 Ay Vade): Yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme imzalama aşamasında nakit alınacak. Kalan yarısı ise 12 ay sonra, yani 30 Haziran 2027 tarihine kadar ödenebilecek. Geriye kalan konut bedeli için ise 60 ay vade imkanı sunulacak. Taksit ödemeleri sözleşme imzalanmasıyla birlikte başlayacak.