İsrail, Gazze'de banka binalarını hedef aldı

İsrail'in Gazze'ye saldırıları hız kesmiyor.
İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, 27 Ekim'de kara işgaline dönüştü.
İsrail güçleri, Gazze kentinin bazı bölgelerinden çekildi ancak yetkililer, her platformda saldırıların süreceği sinyalini veriyor.
Sivil, kadın, çocuk, hastane demeden saldırılarını sürdüren İsrail'in son hedefi, Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah kenti olmuştu.
Bugün ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında banka binalarının da hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.
Hedef ekonomiye darbe vurmak
İsrail, yeni saldırılarında, Filistinlilerin yiyecek kaynaklarına, sağlık olanaklarına zarar verdiği gibi ekonomisini de çökertmeye çalışıyor.
Rimal ve Derac mahallelerindeki bankalara saldırıldı
Gazze kentinin kuzeyinde yer alan Rimal ve Derac mahallelerinde bulunan banka binalarında saldırılar nedeniyle oluşan ağır hasar, İsrail ordusunun çekilmesinin ardından gün yüzüne çıktı.
Her geçen gün can kaybının giderek arttığı savaşta, 28 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybettiği biliniyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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