İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası altın yükseldi

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İsrail'in İran'a saldırısı piyasaları da etkiledi...

İsrail gece yarısı, İran'ın başkenti Tahran'a hava saldırısı başlattığını duyurdu.

Gece saatlerinden başlayarak devam eden hava saldırılarında, başkent Tahran'ın yanı sıra farklı kentlerin de hedef alındığı ve birçok askeri nokta ile nükleer tesislerde patlamalar yaşandığı bildirildi.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ

İsrail'in İran'a düzenlediği askeri saldırının ardından petrol fiyatları yükseldi ve yatırımcılar altın gibi güvenli limanlara yöneldi. Altının ons fiyatı yüzde 1.3 artışla 3430 doları gördü.

Altın bu yıl yüzde 30 değer kazandı.

Yatırımcılar, Başkan Donald Trump’ın sert ticaret politikaları ve Ukrayna dahil olmak üzere artan jeopolitik gerilimler nedeniyle güvenli liman olan altına yönelmeye devam ediyor.

Merkez bankaları ve egemen fonlardan gelen güçlü talep de fiyatları destekledi.

ALTIN FİYATLARI 13 HAZİRAN 2025

Gram altın fiyatı alış: 4.347 TL satış: 4.348 TL

Çeyrek altın fiyatı alış: 6.870 TL satış: 7.027 TL

Yarım altın fiyatı alış: 13.698 TL satış: 14.055 TL

Tam altın fiyatı alış: 28.281 TL satış: 28.465 TL

Cumhuriyet altını fiyatı alış: 28.506 TL satış: 28.936 TL

Ons altın fiyatı alış: 3.429 dolar satış: 3.430 dolar