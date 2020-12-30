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    İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği 5 Ocak'ta hesaplara yatacak

    İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği 5 Ocak'ta hesaplara yatacak

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin, 5 Ocak'ta hesaplara yatırılacağını söyledi.
    • AA
    • 30.12.2020 - 10:27
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 10:42
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    Aralık ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin yatıralacağı tarih belli oldu.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ocak’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

    SON BAŞVURU 31 OCAK 2021

    Bakan Selçuk, 23 Aralık tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında, 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Ocak 2021’e kadar uzatıldığını hatırlattı.

    “5 OCAK 2021 TARİHİNDE YAPILACAK”

    Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ocak 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız.” açıklamasını yaptı.

    İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği 5 Ocak ta hesaplara yatacak #1

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