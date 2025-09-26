İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 30,32'ye düştü

Kurak geçen yaz aylarını ardından girilen sonbaharda da yeterli miktarda yağmurun yağmaması, barajlarda kuruluk sorununu gündeme getirdi.

İstanbul'da günlük ortalama 3 milyon 300 bin metreküplük bir tüketim olduğunu gündeme getiren uzmanlar, bu oranın çok büyük bir rakam olduğu konusunda birleşiyor.

DOLULUK 15 NİSAN'DA YÜZDE 82,22'YDİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye kadar çıkan barajlardaki su seviyesi yazın sıcak havanın ve su tüketimindeki artışın da etkisiyle düşmeye devam etti.

DOLULUK YÜZDE 30,32'YE DÜŞTÜ

Yağışların azalmasıyla birlikte İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları bugün itibarıyla yüzde 30,32'ye kadar düştüğü tespit edildi.

BARAJLARDAKİ SU MİKTARI

Su miktarı, Ömerli'de yüzde 22,74, Darlık'ta yüzde 44,76, Elmalı'da yüzde 51,77, Terkos'ta yüzde 36,98, Alibey'de yüzde 18,08, Büyükçekmece'de yüzde 34,21, Sazlıdere'de yüzde 32,13, Istrancalar'da yüzde 20,67, Kazandere'de yüzde 2,71, Pabuçdere'de yüzde 18,89 olarak ölçüldü.

İSTANBUL'DAKİ BARAJ VE GÖLETLERİN HACMİ

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 266,53 milyon metreküp olarak kaydedildi. Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı, metrekare başına 348,85 kilogram oldu.

MELEN VE YEŞİLÇAY'DA SON DURUM

Barajlar dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan da bu yıl 417,56 milyon metreküp su alındı.

İSKİ istatistiklerine göre, 25 Eylül itibariyle baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 63,12, 2016'da yüzde 46,11, 2017'de yüzde 55,04, 2018'de yüzde 55,95, 2019'da yüzde 50,92, 2020'de yüzde 38,96, 2021'de yüzde 52,25, 2022'de yüzde 50,20, 2023'te yüzde 23,35, 2024'te yüzde 39,84 ve 2025'te yüzde 30,71 olarak kaydedildi.

"ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA CİDDİ SU SIKINTISI GÖRÜLEBİLİR"

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, yağışların azalmasıyla kente su sağlayan barajlarda doluluk oranının azaldığını söyledi.

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 30 SEVİYESİNDE

Barajlardaki doluluk oranının halen yüzde 30 civarında olduğunu belirten Albay, "Barajlarda yavaş yavaş su azalıyor. Gerçekten dikkatli olmamız gereken zamanlara geldik. Önümüzdeki aylarda ciddi su sıkıntısı görülebilir." dedi.

DURUM, GEÇEN YILDAN DAHA KÖTÜ

Geçen yıla göre biraz daha sıkıntılı durumda olduklarına dikkati çeken Albay, "Geçen yıla göre barajlarda yüzde 9 daha az suyumuz var. Barajlardaki su miktarı bizim artık alarm seviyesine geldiğimizi yavaş yavaş gösteriyor." diye konuştu.

SUYU TASARRUFLU KULLANMAK İÇİN ÖNERİLER

Kentte yaz döneminin sıcak geçtiğini, su tasarrufunun bir türlü sağlanamadığını vurgulayan Albay, şöyle devam etti: