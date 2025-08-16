İstanbul Büyükçekmece'de özel endüstri bölgesi kurulacak

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki bir alanın "Fırat Plastik Kauçuk Sanayi ve Ticaret AŞ İstanbul Özel Endüstri Bölgesi" ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar ekinde, bölgeye ilişkin harita ve koordinatlar da yer aldı.

BAZI ALANLAR ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARTILDI

Samsun ve Zonguldak'ta bulunan bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ORMANDAN ÇIKARILANIN İKİ KATI ORMAN ALANINA EKLENECEK

Karara göre, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.