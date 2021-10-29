İstanbul Havalimanı 3 yılda 31 ödül ve sertifika ile taçlandırıldı

İstanbul Havalimanı 3 yılda 31 ödül ve sertifika ile taçlandırıldı

Bugün İstanbul Havalimanı'nın hizmete geçişinin üçüncü yılı. Türkiye'yi hava ulaşımı alanında zirveye taşıyan havalimanı, açıldığı günden beri başarıdan başarıya koşuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açıldığı günden bu yana İstanbul Havalimanı'nın toplam 31 ödül ve sertifika aldığını belirterek, burasının "Dünyanın En İyi 10 Havalimanı" arasında yer aldığını, ayrıca "Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ve "Erişilebilir Havalimanı" ödüllerine layık görüldüğünü hatırlattı.

“İSTANBUL HAVALİMANI TÜRKİYE VE DÜNYA HAVACILIK TARİHİNE ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI”

Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, 2014'te temeli atılan ve Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'nın, birçok özelliğiyle Türkiye ve dünya havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdığını bildirdi.

“TÜRKİYE'Yİ KÜRESEL HAVACILIKTA ZİRVEYE TAŞIDI”

İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'yi uluslararası bir aktarma merkezi yaptığına dikkati çeken Karaismailoğlu, bu durumun Türkiye'yi küresel havacılıkta zirveye taşıdığını belirtti.

104 MİLYON 19 BİN 599 YOLCU AĞIRLADI

Karaismailoğlu, burada 347 uçuş noktasıyla, 104 milyon 19 bin 599 yolcuya, 734 bin 599 uçuşa ev sahipliği yapıldığını vurgulayarak şu bilgileri verdi:

"Koronavirüs salgını döneminde de çalışmalarını hızla sürdüren İstanbul Havalimanı, 26 destinasyona uçuş gerçekleştiren 11 yeni hava yolu şirketine hizmet vermeye başladı. Çağdaşlık ile fonksiyonelliği bir arada ele alan özgün bir tasarıma sahip İstanbul Havalimanı, ilhamını İstanbul'un kültürel mirasından alıyor.

MİMARİ ÖZELLİKLERİ ÖZENLE SEÇİLDİ

Terminalde İstanbul camilerinin, hamamlarının, kubbelerinin ve daha birçok tarihi yapının zenginliği, proje mimarisine ince ince işlenirken, Türk-İslam sanat ve mimarisi motifleri projeye güzellik, doku ve derinlik sağlıyor.

KULESİNDE LALE FİGÜRÜNDEN ESİNLENDİ

İstanbul Havalimanı hava trafik kontrol kulesi, yüzyıllardır İstanbul'un simgesi haline gelen ve Türk-İslam tarihinde kültürel öneme sahip lale figüründen esinlenerek tasarlanırken, 90 metre uzunluğunda olan İstanbul Havalimanı kontrol kulesi, dünyanın önde gelen tasarımcılarından aynı zamanda Ferrari'nin de tasarımcısı olan Pininfarina ve AECOM şirketi tarafından tasarlandı ve Uluslararası Mimarlık Ödülü'nü kazandı."

DÜNYANIN EN İYİ 10 HAVALİMANI İÇİNDE YER ALDI

İstanbul Havalimanı'nın açıldığı günden bu yana toplam 31 ödül ve sertifika aldığını belirten Karaismailoğlu, havalimanının "Dünyanın En İyi 10 Havalimanı" arasında yer aldığını, ayrıca "Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ve "Erişilebilir Havalimanı" ödüllerine layık görüldüğünü ifade etti.