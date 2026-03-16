İstanbul Havalimanı 6. kez 'Yılın Havalimanı' ödülünü aldı

Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, sektörde üstün başarı ve mükemmeliyete verilen ödüller, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) gibi kurumların temsilcilerinden oluşan seçici kurulun rehberliğinde binlerce sektör paydaşının oylarıyla belirlendi.

İstanbul Havalimanı, 6. kez "Yılın Havalimanı" seçilirken, İGA Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen de "ATN Bireysel Ödülü"ne layık görüldü.

"Air Transport Awards" yarışmasının ödül töreni, Yunanistan'da yapıldı.

“AÇILIŞIMIZDAN BU YANA MÜKEMMELİYET VE EŞSİZ MİSAFİR MEMNUNİYETİ YAKLAŞIMIMIZDAN TAVİZ VERMEDİK”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgen, "Havacılık sektörünün en prestijli platformlarından Air Transport Awards'ta üst üste 6. kez 'Yılın Havalimanı' unvanına layık görülmek, İGA İstanbul Havalimanı'nın küresel bağlantı gücü yüksek bir havacılık merkezi olmasının yanı sıra sektörde dünya standartlarını belirleyen bir ekosistem oluşturduğunun da tescilidir.

Açılışımızdan bu yana taviz vermediğimiz mükemmeliyet ve eşsiz misafir memnuniyeti yaklaşımımız, bugün teknoloji, sürdürülebilirlik ve yolcu deneyimi alanlarında sektöre yön veren bir liderliğe dönüşmüştür." ifadesini kullandı.

"BU ONUR, ORTAK VİZYONUMUZA İNANAN TÜM İGA AİLESİNE AİT"

Bilgen, Türk misafirperverliğini dijital inovasyonla harmanlayarak havacılığın geleceğini bugünden inşa etmeye ve küresel rotayı belirlemeye devam edeceklerini kaydetti. Ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgen, şunları söyledi:

Şahsıma layık görülen ödülü ise bireysel bir takdirden öte, her gün havacılığın sınırlarını zorlayan binlerce çalışma arkadaşımın gayret ve emeklerinin toplam yansıması olarak kabul ediyorum.



Liderlik, ancak arkasındaki güçlü ekip ruhuyla anlam kazanır. Bu onur, ortak vizyonumuza inanan tüm İGA ailesine aittir. İyi işlerin ancak iyi insanlarla yapılacağına olan sarsılmaz inancımla bu başarı hikayesinin her bir kahramanına şükranlarımı sunuyorum.

"ÜST ÜSTE ALTINCI KEZ ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLMEK, VERİMLİLİĞİ KANITLIYOR"

Air Transport News Genel Direktörü Dr. Kostas Iatrou ise İstanbul Havalimanı'nı üstün başarısından dolayı kutlayarak, "Üst üste altıncı kez bu ödüle layık görülmek, İGA'nın dayanıklılığını, verimliliğini ve uzun vadeli vizyonunu bir kez daha kanıtlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.