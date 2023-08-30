Haberler



Ekonomi



İstanbul Havalimanı, Avrupa lideri oldu Abone Olun

İstanbul Havalimanı, Avrupa lideri oldu İstanbul Havalimanı, uluslararası havalimanları ile yapılan karşılaştırmalarda bir başarı daha elde etti.

AA Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), İstanbul Havalimanı'nın 21-27 Ağustos haftasındaki uçuşlarıyla Avrupa lideri olduğunu bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'nın, 21-27 Ağustos haftasında, günlük ortalama toplam 1.511 uçuşla Avrupa'nın lideri oldu. Ayrıca, İstanbul Havalimanı, aktarılan bilgilere göre en yoğun ilk 20 havalimanı arasında koronavirüs öncesine göre yüzde 118'lik büyüme sağladı. İstanbul Havalimanı rekorların havalimanı oldu Uçuş sayısı, ağırladığı yolcular, kargo taşımacılığına verdiği katkılarla İstanbul Havalimanı, sık sık Avrupa'daki rakiplerinin önüne geçiyor.

Google News

Abone Ol