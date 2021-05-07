İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 4 ayda 5.5 milyon yolcu uçtu

Bu yılın ocak-nisan döneminde, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 5 milyon 549 bin 68 yolcunun kullandığı belirtildi.

Koronavirüs salgınının en fazla zarar verdiği sektör olan hava yolu taşımacılığında yolcu ve uçuş rakamları geçen yıla oranla azalmış olsa da salgının ilk aylarına nazaran rakamlarda artış gözlemleniyor.

Geçen yılın ocak-nisan döneminde havalimanını yaklaşık 7 milyon yolcu kullanmıştı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG'den yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk 4 ayındaki yolcu sayısı, geçen senenin yüzde 21 altında kaldı.

TOPLAM 41 BİN 785 UÇUŞ GERÇEKLEŞTİ

Havalimanında, yılın ilk 4 ayında iç hat ve dış hatta toplam 41 bin 785 uçuş icra edildi. Geçen yıl, ilk 4 ayda 46 bin 775 uçuş düzenlenirken 2021'in aynı döneminde sefer sayısındaki düşüş yüzde 11 olarak belirlendi.

Ocak-nisan döneminde iç hat yolcu sayısı 3 milyon 900 bin oldu. Geçen yıla göre iç hatta yolcu düşüşü yüzde 9 olarak hesaplandı.

İLK 4 AYDA 1.6 MİLYON DIŞ HAT YOLCUSU

Yılın ilk 4 ayında 1 milyon 600 bin dış hat yolcusu havalimanından hizmet aldı. Dış hat yolcusunda kayıp geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 oldu.

Öte yandan, nisanda 1 milyon 300 bin yolcu, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçmayı tercih etti.