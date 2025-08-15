İstanbul Ümraniye TEM Otoyolu'nda servis aracı devrildi

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde TEM Otoyolu'nda servis aracının devrildiği bildirildi.

Ümraniye Çamlıca Anadolu Kavşağı'nda seyir halinde olan servis aracı kontrolden çıkıp devrilerek yan yattı.

Kaza nedeniyle yoğunluk yaşanan otoyolda trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

8 YARALI VAR

Yaralıların olduğu kaza bölgesine çok sayıda sağlık ekibi ile polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ümraniye TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan servis aracının devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

SERVİS BANKA ÇALIŞANLARINI TAŞIYORDU

Alınan bilgiye göre, Ümraniye Çamlıca Anadolu Kavşağı'nda seyir halinde olan ve banka çalışanlarını taşıyan 34 LAF 264 plakalı servis aracı devrilerek yan yattı.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Servis aracının kaldırılması için çekici yardımıyla çalışma başlatıldı.