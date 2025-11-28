İstanbul ve Diyarbakır’da borsada manipülasyon operasyonu: 6 gözaltı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Emniyet dolandırıcılara göz açtırmıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün işbirliğiyle, borsa manipülatörlüğü yapan bir şebeke daha çökertildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIYLA YAPAY HAREKETLİLİK

İstanbul Mali Şube polisi, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı" suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bir şebekenin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla bir sanayi şirketinin hisse senetlerinde olağanüstü fiyat ve miktar değişimleri gerçekleştiğini, şirketin pay piyasasıyla ilgili sosyal medya paylaşımları yaparak yapay artış veya düşüşlerle yatırımcıların zarara uğrattıklarını tespit etti.

6 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan inceleme sonucunda şebekeye yönelik İstanbul ve Diyarbakır’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Baskınlarda 6 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Zanlılar emniyete götürülürken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.