İstanbul'da 21 jeotermal kaynak arama sahası ihalesi

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın İstanbul'da 21 jeotermal kaynak ve mineralli su arama ruhsatlı sahalar için gerçekleştirdiği ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhaleye göre, sahaların ihalelerinin 2 Eylül'de Valilik Ek Hizmet Binası'nda yapılacağı duyuruldu.

AÇIK TEKLİF USULÜYLE İHALE

Buna göre, İstanbul'un Esenyurt, Çatalca, Maltepe, Silivri, Beykoz, Eyüpsultan, Çekmeköy, Güngören, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Büyükçekmece ilçelerindeki 21 alanın, açık teklif usulüyle ihale edileceği bildirildi.